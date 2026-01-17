Poradna: Jak získám důchodové věno?
Anna: Jsem vdova, zajímalo by mě, za jakých podmínek bych mohla dostat důchodové věno. Co musím splnit? A jak bude vysoké? S manželem jsme vychovali tři děti.
S termínem „důchodové věno“ aktuální legislativa v oblasti důchodového pojištění již nepracuje. Za žádných podmínek tedy nemůžete obdržet „důchodové věno“. S termínem „důchodové věno“ se pracovalo pouze v minulosti, jak vysvětlím níže.
Uzavření nového manželství
Do konce roku 2011 platilo, že když vdova (vdovec) pobírající vdovský (vdovecký) důchod uzavřela nové manželství, tak náležela výplata ročního důchodu, tzv. „důchodové věno“, vdovský důchod se potom přestal vyplácet. Předpokládám, že jste měla na mysli tuto situaci. Od roku 2012 však již výplata „důchodového věna“ nenáleží a při uzavření nového manželství se přestává vdovský důchod vyplácet.
Co říká zákon?
Legislativou jsou podmínky ohledně nároku a výplaty vdovského důchodu upraveny v § 49 a následujících zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. V § 50, odstavci 5) je přitom uvedeno, že nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Pochopitelně to platí i pro vdovecký důchod. Ani splnění věkové podmínky přitom nezabrání zániku nároku na výplatu vdovského důchodu z důvodu uzavření nového manželství.
Jak to bylo v roce 2011?
Do konce roku 2011 bylo v § 50 odstavci 5 zákona o důchodovém pojištění uvedeno, že nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Zanikne-li nárok na vdovský důchod podle předchozí věty, náleží vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod, tato částka se vyplatí nejpozději do tří měsíců ode dne zániku nároku na vdovský důchod. Uvedené legislativní znění však platilo pouze do konce roku 2011.
Vdovský důchod si zvýšit nemůžete
Dle formulace dotazu předpokládám, že pobíráte vdovský důchod. Nevím, zdali pobíráte i svůj vlastní starobní důchod. Nicméně platí, že vdovský důchod si zvýšit již nemůžete. Ke zvýšení vdovského důchodu dochází, stejně jako u ostatních státních důchodů, pouze z důvodu pravidelné státní valorizace. Počet vychovaných dětí rovněž žádným způsobem neovlivňoval samotný výpočet vdovského důchodu, protože měsíční částka vdovského důchodu je vypočtena z důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel.
Závěrem
Váš vdovský důchod se Vám bude zvyšovat pouze z důvodu valorizace. Pokud uzavřete nové manželství, tak již nebudete mít na vdovský důchod vůbec nárok. „Důchodové věno“ již od roku 2012 není v zákoně o důchodovém pojištění stanoveno.
