Poradna: Jak ovlivní důchod nemocenská po výpovědi?
Blanka: V zaměstnání jsem obdržela výpověď pro nadbytečnost. Po skončení výpovědní lhůty jsem však onemocněla s nárokem na nemocenskou. Teď jsem nemocná již čtvrtý měsíc a mám obavy, jak moc mi to sníží důchod. Do předčasného důchodu budu moci odejít za dva roky.
Nárok na nemocenskou vzniká i v případě nástupu na nemocenskou v sedmidenní ochranné lhůtě. Tato podmínku jste splnila, a proto dostáváte nemocenskou, přestože aktuálně nemáte nové zaměstnání. Pobírání nemocenské následně nemá negativní vliv na výpočet případné podpory v nezaměstnanosti, jestliže se Vám nepodaří nastoupit do nového zaměstnání.
Důchodové vstupní údaje
Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Osobní vyměřovací základ se přitom vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Všechny rozhodné příjmy se následně přepočítají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci a vypočítá se z nich průměrná hrubá měsíční mzda neboli zmíněný osobní vyměřovací základ. Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech a počítají se do ní období výdělečné činnosti a náhradní doby pojištění.
Vyloučená doba pojištění a náhradní doba pojištění
Období pobírání nemocenské přitom patří mezi vyloučené doby pojištění, což zjednodušeně znamená, že období čerpání nemocenské nemá na výpočet osobního vyměřovacího základu žádný vliv, neboť toto období se při výpočtu vyloučí. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a legislativně zvýhodněná období, která se počítají jako náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i pobírání nemocenské po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění.
Legislativní úprava
Náhradní doby pojištění hodnocené pro důchodové účely jsou upraveny v § 5, odstavci 2) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. V písmenu f) je následně uvedeno, že mezi náhradní doby pojištění patří i právě období nároku na nemocenskou v ochranné lhůtě. Pojištěni pro důchodové účely jsou totiž občané po skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění po dobu dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodili úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě. I když Vám aktuálně neběží pracovní poměr, tak se Vám z důvodu pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě období pracovní neschopnosti hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Vyloučené doby pojištění jsou uvedeny v § 16 zákona o důchodovém pojištění a patří zde i období dočasné pracovní neschopnosti, jestliže vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty.
Závěrem
Vaše pracovní neschopnost vzniklá v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání nemá pro Vás negativní vliv na výpočet starobního důchodu. Po skončení pracovní neschopnosti se můžete registrovat na úřadu práce a budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu by pro Vás bylo nejlepší, pokud by se Vám podařilo najít nové pracovní uplatnění a mohla jste tak pracovat až do řádného důchodového věku. Jestliže se Vám nepodaří najít nové zaměstnání, tak může být následně předčasný důchod řešením Vaší životní situace. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a je nutné počítat s krácením, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
