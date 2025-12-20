Poradna: S jakým průměrným důchodem mohu počítat v příštím roce?
Penze
Jaromír: Celý život jsem měl plus mínus průměrnou mzdu, tak očekávám, že budu mít i průměrný důchod. Do starobního důchodu budu odcházet koncem jara příštího roku. Proto by mě zajímalo, jak vysoký bude průměrný důchod v příštím roce?
Česká správa sociálního zabezpečení, která je zodpovědná za výplatu všech státních důchodů, pravidelně publikuje všechny důležité údaje o vyplácených důchodech, mimo jiné tedy i hodnotu průměrných důchodu. Data jsou přitom uváděna po třech měsících, dle posledních údajů ze září 2025 činil průměrný starobní důchod 21079 Kč.
Na měsíční částku starobního důchodu má pochopitelně velmi významný vliv, zdali se odchází do řádného starobního důchodu nebo do předčasného důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost. Většina zájemců o předčasný důchod tak na částku 21079 Kč nedosáhne.
Valorizace důchodu od ledna 2026
Od lednové splátky důchodu se všechny státem vyplácené důchody zvyšují z důvodu pravidelné každoroční valorizace. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu se zvyšuje z 4660 Kč na 4900 Kč. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,6 %.
Praktický výpočet
Měsíční důchod z roku 2025 ve výši 21079 Kč (základní výměra důchodu 4660 Kč + procentní výměra důchodu 16419 Kč) bude mít v roce 2026 hodnotu 21746 Kč (základní výměra důchodu 4900 Kč + procentní výměra důchodu 16846 Kč). Z důvodu valorizace se měsíční důchod zvýší o 667 Kč.
Výpočet průměrné důchodové mzdy
Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Výši důchodu není vhodné odvozovat od výši příjmů v posledních několika letech. Do výpočtové formule starobního důchodu v roce 2026 vstupují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 po rok 2025, přičemž každý rok má stejnou váhu a dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Ze všech přepočtených rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, ze které se následně starobní důchod vypočítává. Někteří zájemci o starobní důchod mohou mít celkový osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky) podprůměrný nebo naopak nadprůměrný při průměrné mzdě v posledních letech před odchodem do důchodu.
Vysoká doba pojištění = nadprůměrný důchod
Do výpočtové formule starobního důchodu mimo rozhodné příjmy vstupuje i získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Někteří žadatelé o starobní důchod dosáhnou na průměrný důchod i při podprůměrných příjmech, pokud získali vysokou dobu pojištění. Žadatelé o starobní důchod, kteří nemají mezery v pojištění, budou mít při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 nadprůměrný důchod i při podprůměrných příjmech. Získaná doba pojištění významně ovlivňuje částku starobního důchodu.
Závěrem
Průměrný starobní důchod bude začátkem příštího roku necelých 22 tisíc korun. Pokud nemáte žádné mezery v pojištění a celý život jste pracoval a měl jste celý život přibližně průměrnou mzdu, tak na průměrný důchod dosáhnete, vždyť při získané době pojištění v rozsahu 46 let a průměrné mzdě za odpracované roky ve výši 36000 Kč bude starobní důchod přiznaný v roce 2026 činit 22154 Kč.
