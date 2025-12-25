Bude zlato růst i v roce 2026?
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 1780×
Sázka na zlato v roce 2025 byla doslova zlatou výhrou. Zlato si připsalo neuvěřitelných 70 %. Závěr roku zlatu přál, žlutý kov znovu atakoval rekordní hodnotu. S koncem roku tak vyvstala otázka, zda investice do žlutého kovu bude výhodná i v příštím roce.
Umění položit si správnou otázku
Když se mluví o investici do zlata, je potřeba připomenout úplné základy. Stanovit cenu zlata na základě fundamentů nelze. Existují různé metriky, například porovnání ceny zlata s akciovými indexy nebo se zbožím, které si za ni můžeme v dané době koupit. Tyto příklady však ukazují, že zlato lze s něčím porovnat, ale vlastní hodnotu nemá. Akcie se dají měřit dividendovým výnosem nebo hodnotou, kterou vytvoří. Cena dluhopisů se dá určit jejich kuponem a dobou splatnosti. U zlata však platí, že cena je dána pouze zájmem ze strany kupců. Chceme-li tedy odhadnout cenu zlata v následujícím roce, musíme si položit správnou otázku. A tato správná otázka zní: budou investoři kupovat zlato v příštím roce?
Související
Role centrálních bank
Není žádným tajemstvím, že hlavním nákupčím zlata v roce 2025 byly centrální banky. I ve třetím čtvrtletí roku 2025 byl zájem ze strany centrálních bank výrazný. Podle webu Gold.org nejvíc zlata nakoupila kazašská centrální banka s nákupem 18,21 tuny. Následovala Brazílie s 15,49 tunami zlata. Mezi tradičními nakupujícími, jako je Turecko nebo Čína, se objevila Guatemala s nákupem 6,13 tuny zlata. To ukazuje, že zájem centrálních bank trvá stále. K tradičním nákupčím zlata se během roku přidávají další. I naše ČNB nestojí stranou a ve státních rezervách má již 67 tun zlata. Pro cenu zlata je tak nejdůležitější, aby zájem ze strany centrálních bank trval nadále.
U nákupů zlata centrálními bankami je důležité vědět, že na rozdíl od drobných investorů nebo spekulantů se centrální banky nedívají na cenu zlata. Důležité je pro ně diverzifikovat portfolio. Mnoho centrálních bank zmenšuje svou expozici vůči americkému dolaru z geopolitických důvodů a snaží se část aktiv alokovat právě do zlata.
Problémy s dluhy poženou cenu zlatu nahoru?
Nejsou to jen politické důvody, které banky nutí snižovat expozici vůči americkým dluhopisům. Dalším rizikem je obrovský americký dluh. Jestliže investoři budou požadovat za půjčky americkému státu vyšší úroky, není zrovna dobrý nápad mít v portfoliu americké dluhopisy. Neznamená to, že Amerika zítra zkrachuje, ale že poroste tlak na americký dluh. A právě tato skutečnost může zlato poslat ještě výše v roce 2026.