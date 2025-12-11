Dánská investiční banka a její šokující předpovědi pro rok 2026
Dánská investiční banka Saxo Bank každý rok připravuje své šokující předpovědi. Ani rok 2026 nebyl výjimkou. V těchto předpovědích nejde o to přesně říct, co se stane, ale nastínit určitá potenciální rizika, která trhům hrozí. A právě to je důvod, proč tyto předpovědi stojí za přečtení. Několik z nich si níže pokusíme popsat a kriticky zhodnotit.
Kvantové počítače a pád bitcoinu
Rok 2026 bude takzvaným Q-day, tedy dnem, kdy kvantové počítače dokážou prolomit všechny šifry, které jsme dosud považovali za nerozluštitelné. Prolomení těchto kódů bude mít dopad především na finanční služby a nové způsoby placení. Nejtvrději zasáhne bankovní sektor a zejména svět kryptoměn. Lidé přestanou důvěřovat bankovním službám, začnou hromadit hotovost, stříbro a zlato. Svět kryptoměn zažije armagedon a cena bitcoinu se propadne až na 10000 dolarů.
Situace se postupem času uklidní. Vítězi budou především firmy zabývající se kybernetickou bezpečností, výrobci trezorů a producenti kvantových počítačů. Osobně se domnívám, že tento scénář je reálný, ale bude postupný. Jakmile se kvantové počítače stanou dostupnějšími, nebudou na nich pracovat pouze programátoři, kteří chtějí prolomit šifry, ale především bezpečnostní firmy. Půjde opět o vyrovnaný souboj. Okamžitý dopad však může nastat u tajných služeb. Dnes existuje obrovské množství dat, která jsou dosud zašifrována nerozluštitelnými kódy. Kvantové počítače si s těmito starými šiframi pravděpodobně poradí, a tak nás možná čeká několik zajímavých historických odhalení.
Pilulka proti obezitě
Farmaceutické firmy vyvinou novou tabletku v boji proti obezitě. Tato „zázračná“ pilulka bude levná, snadno dostupná a rychle se rozšíří po celém světě. Bude tak úspěšná a cenově přijatelná, že ji lidé začnou podávat i svým domácím mazlíčkům. Tento objev samozřejmě vystřelí nahoru akcie farmaceutických společností, ale i oděvních značek, protože většina lidí si bude muset pořídit nový šatník.
Ačkoli tento scénář zní lákavě a mnozí by ho jistě uvítali, realita je méně růžová. Kdyby se taková pilulka skutečně vznikla, její testování a následné schvalování by zabralo několik let. Předpověď by se tedy v roce 2026 pravděpodobně nenaplnila, ale až v následujících letech. Stejně tak je těžko představitelné, že by farmaceutické firmy spěchaly s uvedením novinky na trh, když ještě potřebují vrátit investice vložené do předchozí generace léků proti obezitě. Většina lidí tak bude i nadále hubnout klasicky, tedy méně jídla a více pohybu.