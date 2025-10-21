K nové dluhové krizi v USA?
Banky tvoří jádro kapitalistického systému. Lze říci, že pokud banky fungují dobře, je celý systém funkční a zdravý. Bohužel platí i opak: pokud banky musí odepisovat velké ztráty, hrozí kolaps celého systému. Proto je důležité pečlivě sledovat hospodaření velkých bank. Velká finanční krize v roce 2008 také vzešla z finančního sektoru. Může se tato krize znovu opakovat?
Příčiny finanční krize 2008
Na úvod si připomeňme, jak vlastně krize v roce 2008 vznikla. Příčinou bylo poskytování úvěrů lidem s nízkou bonitou, kteří by za běžných podmínek na úvěr nedosáhli. Tyto úvěry byly následně finančními institucemi zabaleny do finančních produktů, které byly nabízeny investorům po celém světě jako velmi bezpečné. Navíc tyto produkty obdržely vysoké hodnocení od ratingových agentur. Všichni věřili, že ceny domů mohou jen růst, a právě tato víra podpírala celý systém. Tato slepá důvěra v nekonečný růst realitního trhu vytvořila obrovskou bublinu. Základem všeho však byla skutečnost, že banky či firmy půjčovaly lidem, u nichž bylo zřejmé, že budou mít problém s splácením. Tato situace se periodicky opakuje.
Nové hrozby a stínový dluh
V USA nedávno zkrachovala společnost Tricolors, která poskytovala úvěry na ojetá auta. Princip byl stejný: firma půjčovala lidem, aniž by dostatečně ověřovala jejich bonitu. Pád této firmy stál největší americkou banku JPMorgan 170 milionů dolarů. Pro kolos, jako je JPMorgan, jde ve skutečnosti o zanedbatelnou částku, která nemůže ohrozit její stabilitu ani vést ke krachu. Otázkou však zůstává, zda nejde o systémové selhání.
Podle newyorského Fedu dosáhl celkový dluh amerických domácností ve druhém čtvrtletí roku 2025 astronomické výše 18,39 bilionu amerických dolarů. Půjčování a zadlužování jsou běžnou součástí amerického životního stylu. Proč je situace na trhu velmi nebezpečná? Důvodem je rozšíření dvou praktik.
První je tzv. BNPL, zkratka pro „Buy Now, Pay Later“ – tedy „Kup teď, zaplať později“. Jde o způsob financování, kdy si zákazník koupí zboží nebo službu okamžitě, ale platbu rozdělí na několik menších splátek v čase. Tyto splátky jsou často bezúročné, pokud jsou zaplaceny včas. Právě skutečnost, že jde o bezúročné splátky, znamená, že nejsou započítány do kreditního skóre klienta.
Druhou možností, jak si půjčit bez vědomí banky, je Earned Wage Access (EWA), často označované jako záloha na výplatu. Jedná se o moderní finanční službu, která umožňuje zaměstnancům získat část své mzdy ještě před oficiálním výplatním termínem. Na rozdíl od klasických půjček nejde o úvěr v pravém slova smyslu – zaměstnanec si pouze vybírá část již odpracovaného příjmu, který mu náleží. Tyto dvě úvěrové praktiky unikají současnému kontrolnímu systému v USA. Dnešní bankovní sektor čelí novým, na první pohled nenápadným hrozbám. Tyto nové finanční produkty vytvářejí stínový dluh, který se nezobrazuje v tradičních měřeních bonity a úvěrového rizika.
Riziko nové krize
Pokud tento trend bude pokračovat a nebude doprovázen dostatečnou regulací, mohou se banky i investoři ocitnout v podobně falešném pocitu bezpečí, jaký panoval před krizí v roce 2008. Nekontrolovaný růst stínového dluhu a absence přísnějších regulačních opatření by mohly vést k nové finanční nestabilitě, která by mohla ohrozit nejen jednotlivé instituce, ale i celý globální finanční systém.