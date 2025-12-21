Poradna: Může obdržet OBZP přeplatek na zdravotním pojištění?
Dalibor: Poslední tři měsíce jsem bez práce. Žiju z pasivních příjmů a zdravotní pojištění si platím jako OBZP. Je nějaká možnost obdržet přeplatek na zdravotním pojištění, když jsem devět měsíců platil vysoké zdravotní pojištění v práci?
Zaměstnanci odvádí zdravotní pojištění ze své hrubé mzdy, osoby samostatně výdělečně činné odvádí měsíční zálohy na zdravotním pojištění (samostatně nebo v rámci měsíční paušální daně) a za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Kdo však nesplňuje žádnou z těchto tří podmínek, ten je automaticky v registru své zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a má povinnost si sám platit zdravotní pojištění. OBZP jsou samoplátci na zdravotním pojištění.
Související
Pasivní příjmy a OBZP
Za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Státními pojištěnci jsou např. i pečující osoby při splnění zákonných podmínek nebo studenti či penzisté. Ani jedna z těchto situací však není Váš případ, a proto jste osobou bez zdanitelných příjmů. V roce 2025 platí všechny OBZP měsíčně na zdravotním pojištění 13,5 % z minimální mzdy ve výši 20800 Kč, tj. 2808 Kč.
OBZP a měsíční platba na zdravotním pojištění
Platba na zdravotním pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká. Nerozlišuje se majetková a skutečná příjmová situace. V dotazu neuvádíte, jak vysoké pasivní příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů máte, to však není pro platbu zdravotního pojištění rozhodující. Bez ohledu na další okolnosti jste měl dle zaslaných údajů povinnost platit za poslední tři měsíce 2808 Kč na zdravotním pojištění. OBZP však platí měsíční platby a nikoliv měsíční zálohy. To znamená, že měsíční platba je konečná a nelze ji obdržet zpět.
Žádný přeplatek nedostanete
Za dobu evidence v registru Vaší zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů nemůžete obdržet žádný přeplatek na zdravotním pojištění. Zaplacené měsíční platby jsou konečné a nejsou stanoveny žádné položky, které by je snižovaly. Zaplacené zdravotní pojištění ze zaměstnání během roku na tuto skutečnost nemají rovněž žádný vliv. Roční zdravotní pojištění nesnižují žádné slevy nebo odpočty, tak jako je tomu v případě daně z příjmu fyzických osob.
Vyřešení pojistného vztahu
Pobíráním pouze pasivních příjmů nemáte vyřešen svůj pojistný vztah, proto si musíte za každý celý takový měsíc platit zdravotní pojištění jako OBZP. Platba zdravotního pojištění je v těchto případech povinná. Platit sociální pojištění si sice za dané období nemusíte, počítejte však s tím, že se Vám dané období nehodnotí pro důchodové účely a máte tzv. mezeru v pojištění, což má negativní vliv na výpočet Vašeho budoucího starobního důchodu, popřípadě invalidního důchodu. Pokud nastoupíte do zaměstnání, tak budete zdravotní pojištění i sociální pojištění odvádět standardně ze svého zaměstnání a pojistný vztah budete mít vyřešený.
Závěrem
Za dobu evidence jako OBZP nemůžete obdržet žádnou částku zdravotního pojištění zpět. OBZP hradí měsíční platby a nikoliv měsíční zálohy jako OSVČ. U živnostníků a podnikatelů skutečně může nastat situace, že je současně měsíčních zálohových plateb během roku vyšší než vypočtené roční zdravotní pojištění. OSVČ však musí vždy dodržet alespoň minimální roční zdravotní pojištění. Na doplnění uvádím, že v roce 2026 budou osoby bez zdanitelných příjmů platit měsíčně již 3024 Kč.