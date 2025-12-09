Blíží se návrat technologického obra na výsluní?
Dnes se prakticky nenajde nikdo, kdo by neznal firmu Alphabet a nepoužíval její produkty či služby. Navíc nejde o jeden produkt a nebo jednu službu, ale rovnou o celý ekosystém. Z burzovního pohledu se jedná o firmu, která má dnes jedno z nejsilnějších cash flow na světě. Díky tomu má dostatek peněz na investice a rozvoj. Tento inovativní potenciál je jeden z hlavních důvodů, proč ji mít v portfoliu.
Udržet si technologickou dominanci není jednoduché
Udržet si technologickou dominanci v dnešním světě není nic jednoduchého. Vedení společnosti Alphabet o tom ví své. V minulosti se mnohokrát varovalo před tím, že doba Googlu končí. Stačí si vzpomenout na léta 2010 až 2015, kdy se často mluvilo o tom, že Facebook zabije byznys model Googlu. Lidé budou radši vyhledávat informace na sociálních sítích než na vyhledávačích. Stejně tak se čekalo, že po příchodu iPhonu Google zaspal a jeho Android nikdy Apple nedohoní. Dnes je Android nejrozšířenějším systémem na světě. A takto bychom mohli pokračovat až do současnosti.
Katastrofa s Bardem
I přesto, že Google se věnuje výzkumu umělé inteligence asi nejdéle z velkých technologických firem, tak jeho první pokus prorazit s modelem Bard byl katastrofou. V únoru 2023 Google předvedl Bard veřejnosti, a hned v první oficiální ukázce AI model odpověděl špatně na vědeckou otázku o dalekohledu James Webb. Tento neúspěch umazal během dne více než 100 miliard dolarů burzovní kapitalizace. Vedení Alphabetu nakonec vyřešilo problém tím, že změnilo jméno tohoto hlavního jazykového modelu na Gemini. Zdálo se, že firma pouze dohání zpoždění za ChatGPT a není schopná dosáhnout svých inovací. Navíc po neúspěchu s Bardem se společnost rozhodla vyvíjet své modely za daleko menší pozornosti médií. A tento postup se vyplatil.
Gemini 3 překonává konkurenci
Nová verze jazykového modelu Gemini 3 od Alphabetu v různých typech srovnávacích benchmarků překonala nejnovější verzi ChatGPT. Pokrok Alphabetu vyvolal tak velké zděšení u konkurence, že Sam Altman, CEO OpenAI, prohlásil, že mačká červené tlačítko ve firmě. Což znamená, že zastavuje všechny další projekty OpenAI, aby se co nejvíce inženýrů mohlo věnovat dalšímu vývoji ChatGPT. Technologický náskok OpenAI před Alphabetem se opravdu zmenšil.
To však nebylo všechno. Alphabet představil i svoje nejnovější TPU čipy nazvané Ironwood. TPU čipy jsou speciální procesory vyvinuté přímo pro výpočty umělé inteligence, zejména pro machine learning a deep learning. Tyto čipy tak nepřímo konkurují společnosti Nvidia, která spoléhá především na čipy GPU, tedy univerzálnější čipy, které původně byly určeny jako grafické karty pro hraní her. Výhodou Googlu má být především cena, za kterou bude poskytovat své TPU čipy pro trénování umělé inteligence dalším velkým technologickým firmám. Google tak řeší hlavní problém, který je nyní spojen s dalším rozvojem umělé inteligence, a tím je právě nákladnost učení nových modelů. Alphabet se tak může dostat do čela hned ve dvou sektorech, kde mu nikdo nedával moc šancí. A to je mimochodem důvod, proč akcie Alphabetu od začátku roku posílily o více než 67 %.