Poradna: Mám řešit roční důchodové nesrovnalosti?
Miroslav: Za rok a něco půjdu do důchodu, tak jsem si již nechal zaslat důchodový výpis. Bohužel tam nemám uveden jeden rok. Teď nevím, zdali to tak mám nechat nebo to nějak řešit. Jako moc by tento jeden rok ovlivnil důchod?
Pro Vás je velmi dobře, že se o své důchodové záležitosti staráte v předstihu. Máte tedy dostatek času vyřešit i tento jeden rok pojištění. Někteří žadatelé o důchod mají větší důchodové nesrovnalosti než Vy. Vzhledem k tomu, že měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, tak není snadné, aby byla veškerá data v pořádku.
Výši důchodu ovlivní údaje v databázi ČSSZ
Měsíční částka starobního důchodu se vypočítá z údajů, které má ČSSZ ve své evidenci. Rozhodně se Vám tedy vyplatí „vydokladovat“ i uváděný rok pojištění. Každá mezera v pojištění má totiž negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu hned ze dvou důvodů. Za prvé se při výpočtu starobního důchodu zhodnotí nižší doba pojištění, než odpovídá skutečnosti. Za druhé dojde k „rozmělnění“ rozhodných příjmů a výsledná průměrná důchodová mzda je nižší. Zodpovědné důchodové chování zajišťuje, aby žádné období při výpočtu starobního důchodu nepropadlo.
Co ovlivňuje výši důchodu?
Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů v produktivním věku a získané době pojištění v celých ukončených letech. Z rozhodných příjmů od roku 1986 se vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, což je základní příjmový údaj pro výpočet starobního důchodu. Významně však částku starobního důchodu ovlivňuje i získaná doba pojištění. Každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu roli a je zbytečné, když se při výpočtu důchodu počítá s nižší dobou pojištění, než byla ve skutečnosti získána.
Vyřešení mezery v pojištění
V dotazu neuvádíte, jaké období pojištění nemáte zohledněno. Předpokládám, že se jedná o nějaký jeden odpracovaný rok, třeba u zaměstnavatele, kde jste pracoval právě pouze jeden rok. A zaměstnavatel nesplnil své zákonné povinnosti. Dané období můžete doložit např. pracovní smlouvou, zápočtovým listem, mzdovými listy. Pokud by se jednalo o jiné období, tak se postupovalo v závislosti na tom, co konkrétně potřebujete doložit.
Vyšší důchod za to stojí
Úsilí spojené s řešením dané situace se Vám však vrátí, Váš měsíční důchod bude vyšší a to trvale. Každá neoprávněná mezera v pojištění má trvalý vliv na výši státního důchodu, proto je aktivní přístup každého žadatele o starobní důchod velmi přínosný a pro zodpovědné lidi by měl být samozřejmostí. Nejsložitější je samozřejmě řešení mezer v pojištění v nejstarším období, pro které se nejhůře zajišťují potřebné doklady.
Závěrem
O kolik byste si konkrétně nedoložením daného roku pojištění pohoršil, to Vám nejsem schopen říci, protože v dotazu neuvádíte žádné konkrétní údaje. Nicméně pouze hodnocení doby pojištění o jeden rok nižší znamená snížení měsíční částky starobního důchodu nejčastěji v rozmezí 300 Kč až 700 Kč. Navíc z nižšího důchodu jsou i nižší následné valorizace. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu se Vám tedy tyto administrativní nepříjemnosti vyplatí. Jestliže máte k dispozici doklady, tak se nejedná o složitý proces. V horší situaci jsou lidé, kteří sami doma již žádné doklady na prokázání rozhodných skutečností nemají a musí danou situaci řešit náhradními cestami, kterou jsou pochopitelně složitější a časově výrazně náročnější.
