Poradna: Plánování odchodu do předdůchodu
štítek Penze
Iveta: Práce mě již unavuje, ale do předčasného důchodu nechci odejít. Tak přemýšlím o odchodu do předdůchodu. Zajímalo by mě, jestli během čerpání předdůchodu budu dostávat alespoň malou částku od ČSSZ formou důchodu. Dále potom, zdali lze v předdůchodu chodit do práce na plný úvazek nebo jaká jsou pracovní omezení. A jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?
Předdůchod se všemi legislativními výhodami je možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, měsíční částka musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy, je tedy nutné mít dostatečně vysoké vlastní úspory na smlouvě. Přestat pracovat před dosažením řádného důchodového věku a žít z peněz na různých finančních produktech je samozřejmě možné, ale v takovém případě se nejedná o předdůchod. Lidé mající zájem o předdůchod, kteří si spořili v penzijním připojištění, musí převést svoji smlouvu na doplňkové penzijní spoření, jedná se o poměrně jednoduchou administrativní záležitost.
Dvě hlavní legislativní výhody čerpání předdůchodu
Doba čerpání předdůchodu se pro účely výpočtu starobního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění, takže nedochází k rozmělnění průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu), ze kterého se následně starobní důchod vypočítává. A současně jsou předdůchodci pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci. Tyto dvě legislativní výhody žádný jiný finanční produkt nenabízí.
Během předdůchodu automaticky stát nějaký minimální starobní důchod neplatí
Předdůchod nevyplácí stát, ale jsou čerpány vlastní finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, takže stát žádný důchod nevyplácí. Stát může vyplácet pouze předčasný důchod, pokud je o něj požádáno a jsou splněny zákonné podmínky. Souběh předčasného důchodu a předdůchodu je možný. Primárním cílem lidí čerpajících předdůchod je však vyhnutí se trvale krácenému předčasnému důchodu.
Výdělek předdůchodců není nijak omezen
Předdůchodci pobírají vlastní naspořené peníze, takže jejich výdělečná činnost není nijak omezena. Předdůchodci mohou být zaměstnáni i mohou podnikat. Předdůchodci mohou pracovat i na plný úvazek. S ohledem na výdělečnou činnost je nutno rozlišovat předdůchod a předčasný důchod. Pro předčasné důchodce platí omezení, pro předdůchodce nikoliv. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, v praxi tak pracují předčasní důchodci na pracovní dohody s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Toto omezení však pro pracující předdůchodce neplatí.
Slevu na sociálním pojištění mají pouze řádní důchodci
Pracující řádní starobní důchodci mají při výpočtu čisté mzdy za zaměstnání nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy, pracující předdůchodci však žádnou slevu na sociálním pojištění nemají, protože ještě nepobírají řádný starobní důchod na účet.
Předdůchod není náhradní dobou pojištění
Pokud předdůchodci pracují, tak z příjmu odvádí sociální i zdravotní pojištění. Jestliže předdůchodci čerpají pouze vlastní předdůchod, tak zdravotní pojištění za ně platí stát a pro účely placení zdravotního pojištění jsou státními pojištěnci. Sociální pojištění si předdůchodci bez dalšího příjmu neplatí, ale období předdůchodu není náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu. Čerpáním předdůchodu se nezvyšuje celková doba pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu.