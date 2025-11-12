Uvedení špatného čísla účtu do smlouvy
Naprostá většina lidí uzavírá různé smlouvy, na základě kterých mají obdržet nějakou částku a uvádí tak do smlouvy své bankovní údaje. Jak postupovat, když se do smlouvy uvede špatné číslo účtu?
I přes důkladnou kontrolu se může samozřejmě stát, že se do smlouvy uvede špatné číslo účtu, např. jedno číslo chybí nebo se jedno číslo splete. V takovém případě není samozřejmě možné inkasovat na účet smluvní plnění ze smlouvy. Čím dříve se na pochybení přijde, tím snazší řešení.
Ideál? Objevení chyby před zasláním peněz na smlouvu
Pochopitelně nejlepší je situace, kdy se zjistí špatné uvedené bankovního účtu ještě před zasláním smluvní částky. V takovém případě se daná náležitost opět smluvně napraví a v podstatě se nic zásadního nestalo.
Neprovedení platby
Druhá varianta je však častější. Smluvní strana peníze již poslala, ale obdržela je zpět, protože daný bankovní účet ve smlouvě je neplatný. Důvodem je skutečnost, že tvoření čísla bankovní účtu je upraveno vyhláškou ČNB č. 169/2011 Sb., což v podstatě zaručuje, že chyba v jednom čísle znamená vrácení peněz odesílateli, protože daný účet neexistuje. V takovém případě se následně opět smluvně vše napraví a smluvně se uvede již správné číslo účtu. Takové napravení však trvá již déle, stále se však jedná o poměrně snadnější administrativní záležitost.
Legislativní úprava tvoření čísla účtu
Dle § 5 předmětné vyhlášky totiž platí, že první a druhá část identifikátoru účtu klienta musí být vytvořena tak, aby vyhovovaly kontrole stanovené v příloze dané vyhlášky – velmi zjednodušeně musí být výsledné číslo dělitelné 11, přičemž samotný výpočet je složitější, protože každé číslo v bankovním účtu má jinou váhu.
První část identifikátoru účtu obsahuje nejvýše 6 číselných znaků, přičemž nuly jsou bez významu a první část identifikátoru většinou není u čísla účtu vůbec uvedena. Druhá část identifikátoru účtu klienta obsahuje nejméně 2 a nejvýše 10 číselných znaků, přičemž alespoň dva z nich nesmějí být nulové a úvodní nuly jsou bez významu.
Čísla bankovního účtu pro kontrolní algoritmus se začínají hodnotit zprava a každé má jinou váhu, viz tabulka níže.
|Pořadí číslice
|Váha
|První zprava před lomítkem
|1
|Druhé zprava před lomítkem
|2
|Třetí zprava před lomítkem
|4
|Čtvrté zprava před lomítkem
|8
|Páté zprava před lomítkem
|5
|Šesté zprava před lomítkem
|10
|Sedmé zprava před lomítkem
|9
|Osmé zprava před lomítkem
|7
|Deváté zprava před lomítkem
|3
|Desáté zprava před lomítkem
|6
Po vynásobení každého číslo účtu příslušnou váhou se jednotlivé mezivýsledky sečtou a tento součet musí být následně dělitelný číslem 11.
Poslání na cizí účet
Nejhorší je samozřejmě situace, že se peníze zašlou na špatné číslo účtu, které však ve skutečnosti existuje a někomu patří. I takovou situaci je možné řešit – za pomocí příslušných bank, může však trvat poměrně dlouho. Banky pomohou s identifikací a základní komunikací, ale banky samy od sebe nemohou zpátky poslat platbu, která proběhla. Pokud se nepodaří dobrovolně obdržet zpět špatně zaslanou platu, potom je nutné danou záležitost řešit prostřednictvím právníků a soudně, protože by se ze strany příjemce jednalo o bezdůvodné obohacení dle § 2991 občanského zákoníku.