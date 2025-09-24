Poradna: Jak je to s pronájmem družstevního bytu?
štítky Osobní finance Realitní trh čtení na 3 minuty | přečteno 91×
Lucie: Máme možnost s manželem koupit zajímavý byt. Nyní bychom ho chtěli pronajímat a z nájmu částečně financovat studium dcery a následně jí byt přenechat. Byt je však družstevní a máme obavy, jak by to bylo s nájmem, jestli bychom s tím neměli více starostí než užitku.
Pokud koupíte družstevní byt, tak bude záležet, jak stanovy příslušného družstva upravují případný pronájem. Ve většině případů lze i družstevní byt pronajímat. Podmínky jsou upraveny právě ve stanovách družstva. Většinou je pronájem spojen s úhradou nějakého poplatku. Platba poplatku může být pravidelná nebo vždy pouze u každého nového podnájemce. Vždy je potřeba uzavřít písemnou podnájemní smlouvu. Vlastníci nemovitosti uzavírají nájemní smlouvu.
Majitelem družstevního bytu je vždy družstvo
Při koupi družstevního bytu je nutné pamatovat na to, že vlastníkem bytu je stále družstvo a nikoliv Vy. U družstevních bytů se jedná o převod práv a povinností souvisejících s užíváním družstevního bytu. V katastru nemovitosti je vždy uvedeno družstvo. U družstevního bytu probíhá pouze přepis na družstvu, což je na druhou stranu rychlejší a jednodušší než při přepisu bytu v osobním vlastnictví, kdy dochází ke změně vlastníka v katastru nemovitosti.
Převod do osobního vlastnictví, ano či ne?
Některé družstevní byty lze převádět do osobního vlastnictví, jiné nikoliv. Pokud lze předmětný družstevní byt, o který máte zájem, převést do osobního vlastnictví, tak si požádáte na družstvu o převod do osobního vlastnictví, doplatíte anuitu a případné poplatky spojené s převodem (opět dle sazebníku předmětného družstva) a po převodu do osobního vlastnictví na katastru nemovitostí, budete moci mít příjem z nájmu svého bytu v osobním vlastnictví již bez omezení a bez nutností plnění nějakých podmínek.
Důležitost informovanosti
Tuto informaci, zdali lze předmětný družstevní byt převést do osobního vlastnictví či nikoliv, byste měli rozhodně vědět předem a seriózní makléř by Vám ji měl sdělit. V případě, že probíhá prodej družstevního bytu bez zprostředkování realitní kanceláře, potom Vám doporučuji si tuto informaci zjistit na daném družstvu.
Zdanění příjmu z podnájmu či nájmu
Ať už budete mít pravidelný příjem z podnájmu (u družstevního bytu) nebo z nájmu (u bytu v osobním vlastnictví), tak si budete muset plnit své daňové povinnosti a daňový základ bude podléhat dani z příjmu. Výdaje bude možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. U družstevních bytů, u kterých nelze provádět odpisy, neboť vlastníkem předmětného bytu je družstvo, je zpravidla výdajový paušál jasnou volbou. Zdanění příjmu z podnájmu nebo z nájmu je tedy stejné. Z důvodu příjmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, tedy z nájmu, je nutné vyplnit daňové přiznání. To platí i pro zaměstnance, za které v těchto případech nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně.
Závěrem
Koupě družstevního bytu může být zajímavá i s ohledem na případný výnos z podnájmu. Situaci ovlivňuje, za jakých podmínek lze dle stanov příslušného družstva byt pronajmout. Velmi důležité je rovněž vědět, zdali je nyní možné nebo v budoucnu možné (např. po doplacení anuity) převést družstevní byt do osobního vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že chcete koupit byt, který budete několik let pronajímat a následně ho darujete dceři, tak jsou pro Vás základní informace: zdali je možné daný družstevní byt převést do osobního vlastnictví a za jakých podmínek (zpravidla finančního poplatku) lze byt pronajmout.