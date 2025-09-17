Pronájem bytu a odpisy
Oblíbeným způsobem uplatnění výdajů pro příjmy z nájmu je výdajový paušál, samozřejmě je však možné uplatnit i skutečné výdaje, v takovém případě se zohledňují i odpisy. Jak se uplatňují odpisy u pronajímaného bytu?
Při příjmech z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu musí podávat daňové přiznání i zaměstnanci, za které nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně. Vyplňuje se příloha číslo dva daňové přiznání. Výdaje se uplatňují buď ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem.
Jestliže se uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem, tak již nelze pochopitelně nad rámec paušálu uplatnit žádné další výdaje. Daňoví poplatníci uplatňující skutečné výdaje mají nárok i na snížení daňového základu o odpisy. Stanovení výdajů paušálem je jednoduché a bezstarostné, uplatněním skutečných výdajů však může být roční daň z příjmu významně nižší, zvláště při využití odpisů. Daňoví poplatníci, kteří chtějí optimalizovat svoji daňovou povinnost, by si měli jednotlivé varianty propočítat.
Družstevní byt odepisovat nelze
I majitelé družstevních bytů mohou mít pravidelný příjem z pronájmu. Zpravidla mají družstva ve stanovách určeno, za jakých podmínek je to možné, většinou po úhradě nějakého poplatku. Majitelem družstevního bytu je samozřejmě stále družstvo, takže nelze uplatňovat odpisy. Odepisovat nelze ani nemovitosti získané darem.
Odpisové skupiny v zákoně o dani z příjmu
V zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. jsou odpisy hmotného majetku upraveny v § 26 a následujících, v § 30 jsou následně uvedeny jednotlivé odpisové skupiny s příslušnou dobou odpisování. V příloze číslo jedna zákona o dani z příjmu jsou detailně rozepsány jednotlivé odpisové skupiny. Standardní byty patří do páté odpisové skupiny, čili se odepisují 30 let.
Rovnoměrné nebo zrychlené odpisy?
Daňový poplatník se může rozhodnout pro rovnoměrné nebo pro zrychlené odpisy, přičemž podmínky jsou uvedeny v § 31 a § 32 zákona o dani z příjmu. Jakmile se daňový poplatník pro jeden způsob odpisování rozhodne, tak již nelze přejít na druhou variantu. Při volbě zrychlených odpisů se v prvních letech odepisují vyšší částky, které se následně snižují.
Výpočet ročního odpisu při rovnoměrném odpisu
Při rovnoměrném odpisu činí roční odpisová sazba u páté odpisové skupiny 1,4 % v prvním roce odpisování a 3,4 % v dalších letech odpisování. Souhrnná sazba je pochopitelně za 30 let odpisování 100 %. V prvním roce je tedy částka odpisů nižší a ve všech dalších následujících letech je vyšší a stejně vysoká.
Praktický výpočet – rovnoměrné odpisy
Pokud činí pořizovací cena bytu 4500000 Kč, tak činí odpis v prvním roce 63000 Kč (4500000 Kč × 1,4 %) a v dalších letech 153000 Kč (4500000 Kč × 3,4 %).
Výpočet ročního odpisu při zrychleném odpisu
Výhodou zrychleného odpisování je vyšší výdaj v prvních letech. Celková částka odpisů za celé období je však pochopitelně stejně vysoká jako u rovnoměrných odpisů. Při zrychleném odpisu se v prvním roce vypočítá roční odpis, když se pořizovací cena vydělí koeficientem platným pro první rok. V dalších letech se vypočítá následovně: (2 × zůstatková cena) / (koeficient – počet let odepisování). Koeficient pro zrychlené odpisování u páté odpisové skupiny je 30 v prvním roce odpisování a 31 v dalších letech odpisování.
Praktický výpočet – zrychlené odpisy
Jestliže činí pořizovací cena bytu 4500000 Kč, potom činí odpis v prvním roce 150000 Kč (4500000 Kč: 30 let). Formou zrychleného odpisu lze tak v prvním roce uplatnit 3,33 % pořizovací ceny, což je více než u rovnoměrného odpisu.