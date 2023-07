Čína řeší opačný problém než zbytek světa. Spadne Čína do deflace?

Makroekonomická čísla pravidelně pronikají do všech zpravodajských rubrik informačních webů. Dnes si všude můžeme přečíst o úrokových sazbách a o inflaci. FEC, ECB i ČNB všichni bojují proti inflaci. Avšak radikálně jinou situaci mají nyní v Číně.

Čínské statistické údaje

Údaje čínského statistického úřadu ukázaly, že čínské spotřebitelské ceny v červnu mezi měsíčně klesly o 0,2 % a meziroční údaj tak zůstal zcela beze změny. Oficiální čínská inflace za měsíc červen tak byla nula. Neklesají však jen ceny obecně. Ceny výrobců se v červnu meziročně snížily o 5,4 %. Pokles ceny výrobců je vždy předzvěstí poklesu cen obecně. Je tedy logické, že ekonomičtí experti začali mluvit o tom, že Čína směruje do deflace.

Problém deflace

I když se nám může zdát, že inflace je mnohem horší než deflace, tak jde pouze o zdání člověka, který chodí každodenně nakupovat. Samozřejmě inflace má negativní dopad na okamžitou kupní sílu obyvatelstva, avšak dobrou zprávou je, že v dlouhodobém horizontu inflaci následují platy. To je důvod, proč pro aktivní populaci není inflace až tak velký problém. Problém deflace je mnohem horší, protože nikdo neví, jak z toho ven. Velmi dobrým příkladem je další asijská velmoc Japonsko. Japonsko trápí deflace dlouhá desetiletí. Japonsko nevidí světlo na konci tunelu. Ani inflační ráz Covidu nic na tom nezměnil. Japonská inflace vrostla jen na chvíli.

Bankovní stimuly a nebo demografická krize?

Zpráva o riziku čínské deflace rozmnožily spekulace, že by Čína mohla sáhnout k stimulům své ekonomiky. Čína na rozdíl od zbytku západního světa neměla nikdy nulové úrokové sazby. Naopak vždy si zakládala na tom, aby její měna měla pozitivní úrokové sazby. Čínské ekonomické špičky se nikdy netajily obdivem k západoněmecké marce. Silná a stabilní měna dobře koresponduje s čínskými očekáváními a vizemi v oblasti měnové politiky. Existuje však jedna do očí bijící podobnost s Japonskem. Čínská společnost stejně tak jako japonská má problémy se velkým počtem starých lidí a zároveň se v těchto zemích rodí velmi málo dětí. Čínská deflace tak může být zapříčiněna špatnou demografickou pyramidou. Špatnou zprávou je, že tento problém se nedá vyřešit ani okamžitě ani střednědobě. Je to pouze dlouhodobě řešitelný problém.

Matěj Široký