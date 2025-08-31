Poradna: Strategie při nájmu bytu a zdanění nájmu
Karolína: S manželem jsme koupili pro syna menší byt. Syn bude ještě pět let studovat. Během synova studia chceme byt pronajímat a tím částečně financovat jeho studium. Teď přemýšlíme, jak moc ho zrekonstruovat, abychom měli vyšší příjem z nájmu. Jak to budeme mít s daněmi?
Dle formulace dotazu jste aktuálně majitelem daného bytu Vy s Vaším manželem. To znamená, že příjem z nájmu poplyne Vám dvěma. Dle § 9 zákona, odstavce 2) o dani z příjmu platí, že příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z nich.
Příjem z nájmu budete tedy zdaňovat Vy nebo Váš manžel. Ten z Vás, který bude tento příjem zdaňovat bude muset vyplnit daňové přiznání a nebude moci požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Při příjmech z nájmu se vyplňuje i příloha číslo dva daňového přiznání.
Sociální a zdravotní pojištění se neplatí
Příjmy z nájmu nepodléhají odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se platí pouze daň z příjmu.
Skutečné výdaje nebo paušál
Výdaje budete moci uplatnit ve skutečné výši nebo uplatníte 30% výdajový paušál. Jestliže jsou skutečné výdaje nižší než případné výdaje při využití paušálu, tak paušál přináší nejenom zjednodušenou daňovou administrativu, ale i daňovou úsporu.
Výnos z nájmu
Jestliže byt zrekonstruujete, tak bude samozřejmě atraktivnější pro případné zájemce. Na druhou stranu Vás to bude stát nemalé finanční prostředky, vše samozřejmě záleží na tom, co všechno byste v bytě spravovali, zlepšovali a rekonstruovali. Z finančního hlediska je vhodné provést veškeré úpravy, které jste schopni zvládnout sami – např. důkladný úklid a malování. Pokud zvládnete, tak i třeba výměnu vodovodních baterií apod. Vzdušný, čistý a čerstvě vymalovaný byt je vždy atraktivnější.
Klíčový je výběr nájemníka
O finanční úspěšnosti nájmu bude rozhodovat, jak se Vám podaří vybrat kvalitního nájemce, který bude řádně a včas platit sjednané nájemné a bude řádně byt užívat a který vydrží v daném bytě delší dobu, abyste nemuseli po několika měsících hledat opět někoho znovu a neměli tak „mezeru“ v příjmu z nájmu.
Větší rekonstrukce = pozdější příjem z nájmu
Když se však pustíte do větších oprav bytu (např. nových obkladů, nové koupelny, nové kuchyně…), tak počítejte s dalšími finančními náklady, které se Vám ve vyšším nájmu budou vracet postupně a může trvat poměrně dlouho, než dostanete tyto další vynaložené finanční prostředky zpět. Rozhodně Vám doporučuji si provést alespoň orientační kalkulaci, jaké další výdaje byste ještě měli a kolik si myslíte, že byste mohli mít díky úpravám vyšší nájem. Současně počítejte s tím, že z důvodu větší rekonstrukce začnete peníze z nájmu dostávat až o několik měsíců později. Možnosti vylepší daného bytu závisí na Vašich současných finančních možnostech, při kalkulaci počítejte s tím, že budete ještě pět let finančně podporovat syna při studiu.
Závěrem
Příjem z nájmu bude podléhat dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění nikoliv. Kvůli příjmům z nájmu budete muset vyplnit daňové přiznání. Z důvodu rekonstrukce bytu budete moci požadovat vyšší nájemné, ale peníze začnete dostávat o několik měsíců později v závislosti na délce rekonstrukce, vhodné je tedy provést kalkulaci vynaložených prostředků na opravy a vylepšení bytu a plánovaného nájmu (doporučuji shlédnout konkurenční nabídky v okolí na inzertních serverech), jak moc a zdali se Vám tento krok vyplatí. Vše samozřejmě závisí i na aktuálním stavu daného bytu.