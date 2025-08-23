Poradna: Na co si dát pozor při prodeji chaty?
štítky Osobní finance Realitní trh čtení na 3 minuty | přečteno 127×
Simona: Přemýšlíme s manželem o prodeji chaty. V nejbližších letech bude vyžadovat určité opravy, na které si již s manželem netroufáme. Navíc musíme na chatu dlouho dojíždět, což už pro nás taky není. Uvažujeme, že bychom chatu prodali přímo, tedy bez realitní kanceláře. Co bychom si měli ohlídat?
Jako přímí vlastníci chaty zapsaní v katastru nemovitosti si můžete chatu prodat napřímo, to je samozřejmé. Pokud tak však učiníte, tak to na Vás bude klást pochopitelně zvýšené nároky při prodejní fázi. Budete muset ideálně nastavit cenu, tedy ani příliš vysokou, aby rovnou neodrazovala potencionální zájemce ani nízkou, abyste na prodeji vydělali málo. Budete muset být trpěliví a připravit se na samotná jednání se zájemci.
Související
Pro Vás jako prodávají bude obchod uskutečněn až dostanete peníze na účet. Pro prodávajícího až dojde k přepisu na katastru nemovitosti. To znamená, že budete muset sepsat kvalitní kupní smlouvu a mít dohodnuto, jakým způsobem dojde k úhradě peněz a jak se podá návrh na vklad do katastru nemovitosti. Celou transakci můžete zvládnout sami, ale pokud nemáte již vážného seriózního zájemce, tak to nemusí být snadné.
Výhody prodeje přes realitní kancelář
Jestliže zvolíte prodej přes renomovanou realitní kancelář a dobrého realitního makléře ve Vašem okolí, potom nebudete mít s prodejem žádné starosti. Dobrý realitní makléř zkušeně ohodnotí Vaši nemovitost a bude jí nabízet všemi možnými prodejními kanály, popřípadě už může mít v záloze několik zájemců, kteří o po něm nějakou takovou nemovitost poptávají. K samotnému prodeji může dojít velmi rychle. Veškeré obchodní jednání bude na makléřovi.
Navíc prezentace nemovitosti a celkový marketing při využití služeb realitní kanceláře bude velmi profesionální, což hraje velmi důležitou roli, protože osloví výrazně více potencionálních zájemců. Vlastní fotky a fotky zpracované zkušeným realitním makléřem jsou často poznatelné, navíc dobří makléři u chat, chalup a zahrádek využívají k fotkám drony, protože to je v těchto případech velmi důležité.
Někteří kupující preferují jednání s realitní kanceláří
Přestože přímý prodej může být atraktivní z důvodu nižší ceny pro zájemce (neplatí se provize), tak tomu tak v praxi mnohdy není. Pro některé zájemce o koupi je zprostředkování prodeje renomovanou realitní kanceláří garancí, že vše proběhne hladce a rychle a bez „zádrhelů“ a prodej „napřímo“ nepreferují.
Inkaso peněz
V případě, že by se koupě Vaší chaty financovala z úvěru zájemce u Vaši nemovitost, potom by byla spolupráce s realitní kanceláří velmi přínosná, protože zkušený makléř ví, jak v těchto případech postupovat, aby vyřízení úvěru a s tím spojené povinnosti byly splněny co nejdříve a samotný proces prodeje se nijak „neprotahoval“. Navíc mají renomované realitní kanceláře smluvně ošetřenu úschovu peněz. V praxi nejdříve kupující zaplatí kupní cenu do úschovy, následně se podá návrh na vklad a kupující obdrží peníze na účet po přepsání v katastru nemovitosti.
Kvalitní smlouva
Pro samotnou změnu v katastru nemovitosti musí být správně napsán nejenom samotný návrh na vklad, ale především předmětná smlouva. Při využití služeb realitní kanceláře budete mít jistotu, že podepsaná smlouva splňuje všechny zákonné požadavky a návrh na vklad bude bez problémů povolen.
Závěrem
Prodat chatu bez využití služeb realitní kanceláře můžete, nebudete platit provizi, to však automaticky neznamená, že nakonec inkasujete vyšší částku. Kvalitní makléř Vám může i po odečtu provize prodat chatu za více peněz, než byste prodali „napřímo“. Případný prodej chaty „napřímo“ hodně ovlivňuje, jak jste schopní obchodníci a jak dobře celou transakci zvládnete i po papírové stránce. Rozhodně platí, že se nevyplácí prodávat ve spěchu a je dobré mít vše promyšleno.