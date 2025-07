Poradna: Kolik stojí přepis družstevního bytu?

Marie: Koupili jsme s přítelem družstevní byt, který si chceme převést do osobního vlastnictví. Při koupi bytu nám bylo řečeno, že tento postup je možný. Jak dlouho to bude trvat a kolik nás to bude stát?

Aktuálně je v katastru nemovitosti jako vlastník u daného bytu uvedeno předmětné družstvo. Jakmile převedete byt do Vašeho osobního vlastnictví, tak budete v katastru nemovitosti jako vlastníci uvedena Vy s Vaším přítelem. K převodu do osobního vlastnictví může dojít pouze za předpokladu, že předmětný byt lze převést do osobního vlastnictví. Tato informace by měla být uvedena ve smlouvě o převodu práv a povinností. V praxi lze některé družstevní byty převést do osobního vlastnictví a jiné převést nelze.

Poplatek na katastru nemovitosti

Za převod družstevního bytu do osobního vlastnictví se platí poplatek příslušnému katastrálnímu úřadu. Tento poplatek předpokládám budete platit Vy a činí 2000 Kč. Budete muset tedy podat návrh na vklad, ke kterému se připojí příslušná smlouva mezi Vámi a příslušným družstvem. Zpravidla tuto administrativu vyřizuje příslušné družstvo, které má vlastní vzor smlouvy.

Doplacení anuity

V dotazu neuvádíte, zdali na předmětném bytu nevázne např. zástavní právo pro banku. V takovém případě se musí nejdříve doplatit anuita a podat návrh k odstranění tohoto práva. Příslušné družstvo by Vám v takovém případě sdělilo, jak vysokou anuitu je nutné doplatit. Po jejím doplacení by se spojilo s příslušnou bankou, aby došlo v katastru nemovitosti ke "smazání“ zákonného zástavního práva. Musel by být podán návrh na vklad a bylo by nutné uhradit příslušný poplatek ve výši 2000 Kč. Teprve po „smazání“ zástavního právo by bylo možné převést byt do osobního vlastnictví.

Odstranění zástavního práva chvíli trvá

V praxi mají většinou družstva stanoveno několik ročních termínů, kdy zasílají bankám seznam bytů, které se budu převádět do osobního vlastnictví a u kterých byla doplacena anuita, aby následně došlo ke "smazání“ zástavního práva v katastru nemovitosti. Většinou se tedy neřeší každý případ individuálně, ale třeba až za čtvrtletí více žadatelů, kteří chtějí převést byt do osobního vlastnictví. Situace je samozřejmě individuální a liší se družstvo od družstva.

Poplatek za přepis do osobního vlastnictví

Pokud lze byt převést do osobního vlastnictví, tak k takovému kroku dochází teprve až vyřízení případného zástavního práva. Musí se podepsat příslušná smlouva s družstvem a zaplatit poplatek, který se v praxi liší. Každé družstvo má stanoven seznam poplatků vnitřním předpisem, který je bez problémů k dispozici k nahlédnutí i na internetu. Není tedy stanoven žádný jednotný seznam poplatků. Kolik tedy bude činit poplatek ve Vašem případě, to si musíte zjistit na předmětném družstvu.

Závěrem

Pokud je možné předmětný družstevní byt převést do osobního vlastnictví, tak je nutné si o tento převod na družstvu požádat. Následně případně doplatit anuitu a poplatek za návrh na vklad za „smazání“ zástavního práva. Teprve poté je možné podepsat smlouvu s družstvem a podat návrh na vklad, aby došlo ke změní vlastníka zapsaného v katastru nemovitosti. Potřebná administrativa tedy trvá minimálně několik týdnů, někdy i pár měsíců v závislosti na složitosti případu. Celkové náklady spojené s převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví se v praxi liší, takže Vám nejsem schopen říci konkrétní finanční částku, kterou Vás bude stát převod do osobního vlastnictví. Snadno však veškeré poplatky zjistíte dotazem na Vaše družstvo.

Petr Gola