Překvapivě silné euro

Rozum předpovídal slabé euro

Existují dva hlavní důvody, proč by mělo euro vůči dolaru slábnout. Prvním je ekonomická kondice. Zatímco Evropa v prvním čtvrtletí roku 2025 vykazuje růst HDP na úrovni 1,5 %, americká ekonomika dosahuje růstu 2 %. Tento výsledek by byl ještě lepší, kdyby se americké firmy nesnažily předzásobit dováženým zbožím. Na rozdíl od Evropy má Amerika silný technologický sektor. Všichni se shodují, že v příštích letech bude ekonomický růst poháněn umělou inteligencí. Už jen z tohoto důvodu by měl být dolar silný. Celý svět chce investovat do největších technologických firem, a k tomu, abyste mohli investovat do amerických akcií, potřebujete dolar. Poptávka po dolaru by tedy měla být zajištěna.

Výrazný rozdíl v úrokových sazbách

Druhým, a možná ještě významnějším důvodem, je rozdíl v úrokových sazbách. Evropská centrální banka se na svém posledním zasedání rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny, tato pauza však přichází po osmi po sobě jdoucích sníženích. Přesto jsou sazby na euru velmi nízké, na úrovni 2,15 %. V USA je situace odlišná – úrokové sazby zůstávají na 4,5 %. Jejich výše je hlavním předmětem sporu mezi Jeromem Powellem a Donaldem Trumpem. Dokud bude Powell šéfem Federálního rezervního systému, na výrazné snižování sazeb se nejspíš nebudeme těšit. Jeho mandát vyprší v květnu 2026.

Výhled na úrokové sazby v Evropě a USA je tedy značně odlišný. Christine Lagardeová je připravena sazby dále snižovat, pokud to evropská ekonomika bude potřebovat. V USA se bude snižování sazeb přistupovat opatrně. Kdo má přístup k spořicím účtům v různých měnách, vidí obrovský rozdíl ve výnosech na dolarovém účtu. To je čistě racionální důvod, proč dávat přednost dolaru. Držení dolaru přináší výrazně vyšší zisk než euro. Logicky by tedy euro mělo oslabovat. Proč se to však neděje?

Sázka na Donalda Trumpa

Ještě významnější než rozdíl v úrokových sazbách je otázka udržitelnosti amerického dluhu. Trump prosadil zákon „Big Beautiful“, kterým navýšil dluhový strop. Americký státní dluh neustále roste, a právě jeho udržitelnost nutí investory stahovat se z dolaru a hledat bezpečný přístav pro případ dluhové krize v USA. Druhým důvodem slabosti dolaru je záměr Donalda Trumpa. Americký prezident chce slabý dolar, aby podpořil americký export. Otázkou zůstává, zda může americký dolar v budoucnu posílit. Kladná odpověď má jednu zásadní podmínku: Donald Trump musí skutečně „udělat Ameriku znovu velkou“ a přesvědčit investory, že americký dluh není tak neřešitelný problém, jak se nyní jeví.

Matěj Široký