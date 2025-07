Vše je špatně? Finanční trhy říkají opak

Když se podíváme na vývoj MSCI World Indexu, zjistíme, že jsme blízko historických maxim. Tento index zahrnuje přibližně 1500 velkých a středních společností z 23 vyspělých zemí a pokrývá většinu klíčových světových trhů. Od začátku roku si připsal zhruba 27% růst. To je známka toho, že globální ekonomika přitahuje zájem investorů. Jak tedy vysvětlit, že někteří renomovaní investoři varují před krachem?

Apokalyptičtí proroci

Na akciových trzích nikdy nechybí pesimistické předpovědi. Funguje to podobně jako v běžném životě – zájem o negativní scénáře přitahuje pozornost. Titulky o hrozícím krachu nebo katastrofě zaručují nadprůměrnou čtenost. Kdo chce mediální pozornost, musí své publikum neustále zásobovat dramatickými scénáři.

Existují však lidé, kteří po pozornosti mas netouží. Mezi ně patří například investor Ray Dalio nebo šéf největší americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon. Ray Dalio intenzivně hovoří o velkém systémovém krachu, nikoli o běžné korekci, která se na trzích objevuje každé dva až tři roky. Podle něj jsou současné dluhy tak obrovské, že povedou k zásadní přestavbě ekonomického a finančního světa. Bez toho, abychom zkoumali důvody, které Dalia k těmto závěrům vedou, lze konstatovat, že finanční trhy jeho názor nesdílejí. Zde se setkáváme s jasnou rozporností mezi tím, co nám ukazují trhy svými grafy, a tím, co tvrdí někteří renomovaní investoři. Pro drobného investora to není jednoduchá situace. Klíčové je neztrácet hlavu, nepropadat panice a mít dlouhodobý plán, který vychází z pravidelného sledování makroekonomických dat.

Klíč k rozhodování

Každý investor by měl pravidelně sledovat základní makroekonomická data, jako jsou HDP, inflace nebo míra nezaměstnanosti. Přehnaná interpretace drobných výkyvů však může být zavádějící. Typickým příkladem je růst čínského HDP. V prvním čtvrtletí dosáhlo čínské HDP 5,4 %, zatímco ve druhém čtvrtletí kleslo na 5,2 %. Po zveřejnění druhého údaje se okamžitě začalo hovořit o zpomalování čínské ekonomiky. To je sice pravda, ale růst 5,2 % je sám o sobě vynikající. Pro srovnání, pětiprocentní růst HDP v eurozóně byl naposledy zaznamenán v letech 1988–1989, pokud pomineme postcovidové období. Jinými slovy, Čína každým rokem zvyšuje svůj náskok před Evropou, a tato dlouhodobá tendence se dříve či později projeví i na burzovních trzích.

Dlouhodobá perspektiva

Při pohledu na růst HDP z dlouhodobé perspektivy zjistíme, že se prakticky nic dramatického neděje. V USA růst mírně zpomaluje, v Evropě naopak lehce roste, což je dáno dlouhou stagnací evropské ekonomiky. Čína si udržuje silný růst HDP. Trhy tuto situaci vnímají pozitivně jako známku stability a odolnosti. Naproti tomu apokalyptičtí investoři tuto neměnnost interpretují jako ticho před bouří. Kdo má pravdu, ukáže až čas.

Matěj Široký