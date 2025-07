Poradna: Důchodové rozhodování v předdůchodovém věku

Ludmila: V práci jsem nyní nespokojená, tak uvažuji o předčasném důchodu. Na druhou stranu mám obavy, jak s předčasným důchodem finančně vyjdu, tak nevím, co mám dělat. Změnit zaměstnání by pro mě bylo těžké.

Odchod do důchodu je individuální záležitostí, pro někoho může být i odchod do předčasného důchodu vhodným řešením jeho životní situace, pro jiného žadatele o starobní důchod nepřichází do úvahy žádná jiná varianta kromě řádného starobního důchodu.

Předčasný důchod znamená nižší důchod

Když odejdete do předčasného důchodu, tak budete mít měsíční částku důchodu pochopitelně nižší. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž za každých započatých 90 kalendářních dní se provádí krácení ve výši 1,5 % výpočtového základu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem. Pokud zvolíte odchod do předčasného důchodu, tak budete mít měsíční důchod nižší i z důvodu získání nižší doby pojištění, než kdybyste pracovala až do dosažení řádného důchodového věku.

Hledání nového zaměstnání

Najít si nové pracovní uplatnění v předdůchodovém věku je samozřejmě složité. Možná by to však ve Vašem případě stálo za pokus. Třeba by Vám změna zaměstnání prospěla a nová práce by Vás bavila a mohla byste tak odejít až do řádného starobního důchodu a mít tak vyšší měsíční důchod. V dotazu neuvádíte, kdy budete moci odejít nejdříve do předčasného důchodu, takže změna zaměstnání pro Vás může být ještě více výhodná, než to vypadá na první pohled.

Podpora v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců

Před případným odchodem do předčasného důchodu je vhodné vyčerpat nárok na podporu v nezaměstnanosti, i když je nutné si plnit povinnosti na úřadu práce. Lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Od příštího roku budou moci podporu v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců pobírat lidé starší 57 let. Vyčerpání podpory v nezaměstnanosti je řešením, jak snížit krácení za předčasnost a zvýšit si dobu pojištění, neboť období, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti se započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění.

Řešení problémů v zaměstnání

V dotazu neuvádíte, proč jste v zaměstnání nespokojená. Jestli je to z finančních důvodů, pracovní náročnosti, špatného pracovního kolektivu, nepříjemnému vedoucímu, pracovních nespravedlností, špatnému vlivu zaměstnání na Vaše zdraví… Každá příčina má samozřejmě odlišné řešení. Většina problémů v zaměstnání se dá vyřešit komunikací s vedoucím, pracovními kolegy apod. Třeba je možné u Vašeho zaměstnavatele přejít na jinou pracovní pozici, snížit rozsah pracovního úvazku, odstranit veškerá nedorozumění apod. Pokud nelze důvod Vaši nespokojenosti odstranit anebo už jste neúspěšně podnikla potřebnou komunikaci, potom může být ukončení takového zaměstnání pro Vás řešením. Osobní dopad pracovní nespokojenosti si musí každý zaměstnanec vyřešit sám. Vnímání pracovních problémů je individuální záležitostí. Rozhodně se však vyplácí se s podáním výpovědi neukvapit a zkusit nejdříve najít adekvátní řešení.

Závěrem

Neexistuje univerzálně správné důchodové datum, protože při výběru termínu odchodu do důchodu hrají roli i jiné aspekty, jako např. zdravotní, rodinné, pracovní apod. Když odejdete do předčasného důchodu, tak počítejte s nižším důchodem a až do dosažení řádného důchodového věku s velmi omezenými možnostmi přivýdělku a s nižší valorizací důchodu.

Petr Gola