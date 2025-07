Poradna: Kdy se dozvím, jak to budu mít s důchodem příští rok?

Natálie: Důchodového věku dosáhnu v září 2026. Chtěla bych si porovnávat jednotlivé důchodové varianty, ale údajně pro příští rok ještě nemohu. Proč to aktuálně ještě nejde? A kdy mi bude moci někdo provést porovnávací výpočty?

Ano, je pravda, že nyní začátkem července nelze provést výpočty starobního důchodu (řádného nebo předčasného) v roce 2026. Proč tomu tak je? Nejsou známé přepočítací koeficienty, nejsou známé redukční hranice a není známá základní výměra důchodu v roce 2026. V textu níže detailněji vysvětlím.

Osobní vyměřovací základ

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Z důvodu přepočtu má každý roční vyměřovací základ stejnou váhu a žádné příjmové období není nějak speciálně zvýhodněno při samotném výpočtu starobního důchodu.

Které roky se hodnotí při výpočtu důchodu?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se osobní vyměřovací základ vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se bude osobní vyměřovací základ vypočítávat z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Příjmy z aktuálního roku, kdy se do důchodu odchází, již nemají na výši osobního vyměřovacího základu vliv.

Přepočítací koeficienty pro rok 2026 budou známé pravděpodobně v září

Aktuálně však nejsou známé přepočítací koeficienty, které se použijí pro přepočet jednotlivých ročních rozhodných příjmů. Tyto koeficienty budou vyšší než při výpočtu starobního důchodu v letošním roce, ale nyní v červenci nevíme o kolik. Přepočítací koeficienty používané při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 by měly být k dispozici v září 2025.

Redukce osobního vyměřovacího základu

Při samotném výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. V roce 2025 se v první redukční hranici (do 20486 Kč) započítává osobní vyměřovací základ ze 100 % a ve druhé redukční hranici (od 20486 Kč do 186228 Kč) z 26 %. V roce 2026 se bude osobní vyměřovací základ v první redukční hranici započítávat z 99 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. Nyní v červenci však neznáme redukční hranice, měly by být známé opět v září letošního roku.

Základní výměra důchodu

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je vždy stejně vysoká, v letošním roce činí 4660 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu. Krácení u předčasných důchodů ovlivňuje procentní výměru důchodu. Dle § 33 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 činí základní výměra důchodu 10 % průměrné mzdy, v tuto chvíli však není známá rozhodná průměrná mzda, měla by být k dispozici opět v září.

Závěrem

Nyní začátkem července skutečně nelze provést jednoznačné výpočty starobního důchodu v roce 2026, ať už řádného nebo předčasného. Samotná výpočtová formule je již známá a je přísnější než v roce 2025, ale nejsou k dispozici přepočítací koeficienty a redukční hranice. Tyto nezbytné údaje pro přesný výpočet budou známé pravděpodobně v září. Teprve s těmito nezbytnými údaji bude možné provádět různé porovnávací výpočty důchodových variant.

Petr Gola