Bitcoin dosáhl svého historického maxima na úrovni 109597 dolarů 20. ledna 2025. Růst byl poháněn euforií kolem nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Po jeho inauguraci však přišlo zklamání, protože agenda kryptoměn ustoupila do pozadí. Je to pochopitelné, neboť svět čelí naléhavějším problémům. Trumpova cla navíc rozkolísala finanční trhy, včetně kryptoměn.I přes tyto otřesy se kryptoměnám daří a nyní útočí na nová maxima.

Nejasné důvody růstu

V době psaní článku se cena bitcoinu pohybovala na úrovni 109081 dolarů, tedy jen kousek od překonání historického maxima. Důvody posledního růstu zůstávají nejasné. Klíčovou zprávou na trzích bylo snížení ratingu amerického dluhu agenturou Moody’s. Tato zpráva může být pro bitcoin a kryptoměny pozitivní, protože problémy s americkým dluhem oslabují důvěru v dolar. Slabý dolar je dobrou zprávou pro ty, kteří věří, že fiat měnám pomalu, ale jistě zvoní hrana. Bitcoin je vnímán jako alternativa k fiat měnám, oslabeným nadměrnou emisí peněz.

Zájem velkých investorů

Na rozdíl od předchozí růstové vlny, kterou v listopadu rozpoutalo vítězství Donalda Trumpa ve volbách a která vyvrcholila jeho nástupem do Bílého domu, nyní trh pohánějí velcí investoři. Předchozí vlnu táhli především drobní investoři, kteří vstupovali na trh prostřednictvím spotových ETF. Tento růst byl jasně spojen s politickou událostí, což potvrzuje, že bitcoin je celospolečenským tématem. Aktuální růst je však poháněn zájmem velkých hráčů. Za posledních čtrnáct dní firmy a fondy investovaly značné částky do bitcoinu. Například Coinbase nakoupila 2382 BTC za 250 milionů dolarů, Metaplanet přikoupila 1241 BTC za 126,7 milionů dolarů, Twenty One koupila 4812 BTC za 458 milionů dolarů a fond BlackRock prostřednictvím svého ETF iShares Bitcoin Trust investoval 356,2 milionů dolarů. Finanční instituce neváhají nakupovat ani v blízkosti historických maxim, což svědčí o jejich důvěře v další růst.

Technická analýza ceny

Z pohledu technické analýzy má bitcoin prostor pro případný pokles ceny, aniž by ohrozil dlouhodobý rostoucí trend. Klíčovou úrovní je psychologická hranice 100000 dolarů. I v případě jejího prolomení je silná podpora na úrovni 96000 dolarů. Až pokles pod tuto hodnotu by mohl naznačovat změnu trendu. Pro bitcoin by bylo ideální vytvořit nové supporty nad 105000 dolary, aby další růst byl robustní a stabilní.

Matěj Široký