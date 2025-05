Vliv pasivních příjmů na důchod

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, přičemž se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986. Při výpočtu důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2024. Z pasivních příjmů se však sociální pojištění neplatí, což znamená, že tyto příjmy nemají na výši státního důchodu vliv.

Nezvyšuje se doba pojištění

Občané mající pouze pasivní příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění, a kteří nesplňují žádnou z podmínek, aby se dané období hodnotilo jako náhradní doba pojištění, musí počítat s tím, že se jim za dané období nezvyšuje doba pojištění. V závislosti na délce trvání takového stavu budou mít následně nižší dobu pojištění než ostatní žadatelé o starobní důchod. V lepším případě to znamená nižší státní důchod, v horším případě nepřiznání starobního důchodu.

Minimální doba pojištění

Bez získání minimální doby pojištění nemůže být ke dni dosažení důchodového věku přiznán starobní důchod. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pro přiznání předčasného důchodu, do kterého je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let.

Nižší osobní vyměřovací základ

V případě mezer v pojištění z důvodu inkasování pouze pasivních příjmů se nezvyšuje důchodová doba pojištění a současně se „rozmělňuje“ osobní vyměřovací základ, ze kterého se státní důchod vypočítává. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky. Negativní vliv na výši důchodu je tak dvojí.

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění

Investoři by měli vždy maximalizovat vlastní finanční zajištění na důchodu. Současně by si však vždy měli hlídat splnění podmínky pro přiznání starobního důchodu. V některých případech je řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Vždy je vhodné provést důkladné propočty.

Petr Gola