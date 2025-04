Poradna: Nemocenská a mateřská nenáleží současně

Nemocenská i mateřská jsou dávky nemocenského pojištění a jsou upraveny v zákoně o nemocenském pojištění. Současné pobírání těchto dvou nemocenských dávek není možné. Jakmile budete mít nárok na mateřskou, tak již nebudete nemocenskou dostávat. Na doplnění uvádím, že podnikatelky mají nárok na nemocenské dávky pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění.

Finančně si polepšíte

Výpočet mateřské je výhodnější než výpočet nemocenské. To znamená, že měsíční mateřská je při stejném příjmu vyšší než měsíční nemocenská. Odchodem na mateřskou si tak finančně polepšíte.

Čerpání mateřské

Při splnění zákonných podmínek se mateřská pobírá 28 týdnů, při vícečetném porodu potom 37 týdnů. Na mateřskou se nastupuje osm až šest týdnů před očekávaným dnem porodu. Po skončení mateřské se vyplácí rodičovský příspěvek. Měsíční částka mateřské závisí na předchozím rozhodném příjmu. Samotný výpočet mateřské je však výhodnější než výpočet nemocenské.

Praktický výpočet mateřské

Paní XY má rozhodnou průměrnou mzdu ve výši 45000 Kč. Nejdříve se z této částky vypočítá neredukovaný denní vyměřovací základ, který činí 1479,45 Kč (45000 Kč × 12 měsíců: 365 dní).

Při výpočtu mateřské, stejně jako ostatních nemocenských dávek, se neredukovaný denní vyměřovací základ redukuje. V roce 2025 následovně: do částky 1552 Kč ze 100 %, od částky 1552 Kč do 2328 Kč z 60 % a od částky 2328 Kč do 4656 Kč z 30 %. Paní XY má denní neredukovaný osobní vyměřovací základ nižší než 1552 Kč, takže se bude započítávat v plném rozsahu a po zaokrouhlení činí 1480 Kč.

Denní nemocenská následně činí 70 %, tedy 1036 Kč (1480 Kč × 70 %). Paní XY tak bude mít měsíční nemocenskou za 30 dní ve výši 31080 Kč.

Zhoršení finanční situace během rodičovské dovolené

Výpočet mateřské je tedy poměrně příznivý a odchodem na mateřskou dovolenou nedochází k poklesu životní úrovně rodiny. Finančně složité období nastává pro rodiče po vyčerpání mateřské a nástupu na rodičovskou dovolenou. Někteří rodiče toto období řeší přivýdělkem, což je samozřejmě při péči o malé dítě složité.

Otec a mateřská

Pokud jsou splněny zákonné podmínky, tak může mateřskou pobírat i otec dítěte, nejdříve však až po uplynutí šestinedělí. Celková podpůrčí doba je tak kratší. Otcové však mají nárok na dvoutýdenní otcovskou, kterou čerpají dle vlastního uvážení právě v prvních šesti týdnech od narození dítěte.

Daňové zvýhodnění na dítě

Již za měsíc, kdy se dítě narodí náleží daňové zvýhodnění na dítě. Jestliže otec dítěte pracuje, tak bude daňové zvýhodnění na dítě uplatňovat u svého zaměstnavatele a bude mít vyšší čistou mzdu. Daňové zvýhodnění na dítě může uplatňovat pouze jeden z rodičů, pokud budete na mateřské dovolené a následně rodičovské dovolené a nebudete mít žádný rozhodný příjem, pro který byste daňové zvýhodnění uplatnila, tak bude daňové zvýhodnění uplatňovat právě otec dítěte. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč.

Závěrem

Odchodem na mateřskou dovolenou si finančně polepšíte, protože mateřskou budete mít vyšší než nemocenskou. Otec dítěte bude čerpat otcovskou a uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě.

TIP: Kalkulačka mateřské

Petr Gola