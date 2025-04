Poradna: Smlouva na dobu určitou a nemocenská

Nárok na nemocenskou vzniká pouze za dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, což mimo jiné splňuje i zaměstnání na zkrácený úvazek. Nemocenskou je však možné dostávat i v případě nástupu na nemocenskou v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Jestliže dojde k pracovní neschopnosti později po skončení pracovního poměru, tak již na nemocenskou nárok nevzniká.

Náhrada mzdy však nenáleží

Nemocenská náleží až od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy ovšem náleží pouze za dobu trvání zaměstnání. Dle formulace dotazu jste onemocněla až po skončení smlouvy na dobu určitou, takže v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti budete bez peněz. Nárok na nemocenskou Vám případně vznikne až od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti.

Výpočet případné nemocenská

Pokud budete v pracovní neschopnosti delší dobu a bude Vám náležet nemocenská, potom se nemocenská vypočítá standardním způsobem. Vstupním příjmovým údajem budou rozhodné příjmy v posledním zaměstnání. Z důvodu případného nástupu na nemocenskou v ochranné lhůtě nedochází k žádnému znevýhodněnému výpočtu nemocenské.

Rychlý nástup do nového zaměstnání

S ohledem na Vaši finanční situaci by pro Vás bylo samozřejmě nejlepší co nejdříve nastoupit do nového zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu a mít opět pravidelný měsíční příjem ze závislé činnosti. Pokud by však z různých důvodů k rychlému nástupu na nové pracovní místo nedošlo, tak je vhodné se registrovat na úřadu práce, a to hned z několika důvodů.

Co přináší evidence na úřadu práce?

Při splnění podmínky pojištění náleží občanům v evidenci na úřadu práce podpora v nezaměstnanosti. Období pobírání podpory v nezaměstnanosti se hodnotí jako náhradní doba pojištění pro budoucí důchodové nároky. A za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát.

OBZP platí měsíčně 2 808 Kč

Kdo není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem, ten se pro účely placení zdravotního pojištění považuje za osobu bez zdanitelných příjmů a musí si zdravotní pojištění platit sám jako samoplátce. Statut osoby bez zdanitelných příjmů tak v praxi mají i nezaměstnaní občané, kteří nejsou současně státními pojištěnci. Všechny OBZP si musí v letošním roce platit měsíčně zdravotní pojištění ve výši 2808 Kč (tj. 13,5 % z minimální mzdy ve výši 20800 Kč). Povinnost platit zdravotní pojištění jako OBZP vzniká pouze za příslušný měsíc jenom v případě, že status osoby bez zdanitelných příjmů trval po celý kalendářní měsíc.

Měsíční mezera před nástupem do zaměstnání a vratka daně

Na doplnění uvádím, že v případě alespoň měsíční nezaměstnanosti během roku 2025 Vám vznikne nárok na daňovou vratku za rok 2025. Důvodem je skutečnost, že v daném měsíci nebudete mít rozhodné příjmy pro uplatnění slevy na poplatníka. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2025 však uplatníte slevu na poplatníka v plném rozsahu 30840 Kč. Měsíční nezaměstnanost tak přináší daňovou vratku ve výši 2570 Kč.

TIP: Kalkulačka nemocenské

Petr Gola