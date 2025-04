Poradna: Budu mít nízký invalidní důchod, když mám nízkou nemocenskou?

Zuzana: Aktuálně jsem již pátým měsícem na nemocenské. Bohužel v posledním zaměstnání jsem měla značně podprůměrnou mzdu, takže mám i nízkou nemocenskou. Vzhledem k dlouhodobým zdravotním problémům si budu žádat o invalidní důchod. Lze nějak z nemocenské dovodit výši invalidního důchodu? Do normálního důchodu mi ještě chybí necelých dvacet let, tak mám obavy, jak finančně vyjdu.

Nemocenská se vypočítává z rozhodného příjmu, zpravidla za posledních 12 měsíců. Do výpočtu invalidního důchodu vstupují rozhodné příjmy před vznikem invalidity od roku 1986. To znamená, že je možné mít v praxi podprůměrnou nemocenskou a nadprůměrný invalidní důchod. To za předpokladu, že měl žadatel o invalidní důchod nadprůměrné příjmy a až v posledním zaměstnání, které netrvalo příliš dlouho, měl nízkou mzdu, což způsobilo podprůměrnou nemocenskou.

Výpočet invalidního důchodu

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tedy na rozhodných příjmech před vznikem invalidity (od roku 1986), získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Právě přiznaný stupeň invalidity významně ovlivňuje měsíční částku invalidního důchodu.

Průběh pojištění

Vzhledem k tomu, že neznám Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, jak vysokou částku invalidního důchodu můžete očekávat. Vyvozovat měsíční částku pouze z aktuální částky nemocenské nelze, jak jsem Vám vysvětlil v textu výše. Na doplnění uvádím, že ke konci loňského roku činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 9906 Kč, průměrný invalidní důchod druhého stupně 11704 Kč a průměrný invalidní důchod třetího stupně 17325 Kč.

Částečné invalidní důchody nejsou náhradní dobou pojištění

Zejména invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně je poměrně nízký a vyjít pouze s invalidním důchodem je mimořádně složité. V minulosti byly vypláceny částečné invalidní důchody a plné invalidní důchody, přičemž částečné invalidní důchody se následně rozlišily na invalidní důchody prvního a druhého stupně. Invalidní důchody prvního a druhého stupně navíc nejsou náhradní dobou pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně dobře, když pracují nebo podnikají a z příjmu odvádí sociální pojištění.

Důležitost přivýdělku

Do starobního důchodu Vám chybí necelých dvacet let, což je poměrně dlouhá doba. Invalidní důchody jsou nižší než starobní důchod a pouhé pobírání invalidního důchodu výrazně snižuje životní standard oproti situaci, kdy se pracuje na plný úvazek. Při případném přiznání invalidního důchodu, zejména prvního nebo druhého stupně, by Vaše finanční situace nebyla jednoduchá, zejména kdyby Vám byl přiznán podprůměrný důchod. Ideální by pro Vás bylo, kdybyste mohla pracovat na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod. Přivýdělek k invalidnímu důchodu by byl nejlepším řešením.

Žádost o sociální dávky

Jestliže nebudete moci během pobírání invalidního důchodu pracovat a budete mít velmi nízký invalidní důchod, potom si budete moci požádat o sociální dávky na příslušném úřadu práce. I příjemci invalidního důchodu mají pochopitelně nárok na sociální dávky, např. příspěvek na bydlení. Pro přiznání všech sociálních dávek musí být splněny zákonné podmínky.

Petr Gola