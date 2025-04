Poradna: Nemocenská v předdůchodovém věku

Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž dlouhodobá nemocenská nebo zdravotní problémy nejsou důvodem pro nějaké zvýhodnění při výpočtu předčasného důchodu.

Vysoká doba pojištění a nižší krácení

Nárok na výhodnější výpočet předčasného důchodu od roku 2026 vzniká pouze v případě získání vysoké doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let, přičemž do potřebné doby pojištění pro výhodnější výpočet předčasného důchodu se nehodnotí některé náhradní doby pojištění. V případě získání vysoké doby pojištění bude krácení u předčasného důchodu poloviční oproti standardnímu výpočtu.

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být předčasný důchod přiznán. Důvodem pro výhodnější výpočet předčasného důchodu je od roku 2026 získání vysoké doby pojištění, nikoliv zdravotní stav. Z důvodu horšího zdravotního stavu nedochází k výhodnějšímu výpočtu předčasného důchodu.

Přiznání stupně invalidity u invalidního důchodu

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Nárok na invalidní důchod vzniká, pokud je posudkovým lékařem přiznána invalidita alespoň prvního stupně a současně žadatel o invalidní důchod získal minimální dobu pojištění, která se liší dle věku.

Minimální doba pojištění u invalidního důchodu

Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech, aby jim byl invalidní důchod přiznán. Lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech. Podmínky pro přiznání invalidního důchodu tedy nejsou pro lidi v předdůchodovém věku nějak zvýhodněny. Ani dlouhodobá nemoc v předdůchodovém věku není automaticky důvodem pro přiznání invalidního důchodu.

Pobírání nemocenské

Vzhledem k tomu, že ještě nepobíráte starobní důchod, tak pro Vás platí maximální podpůrčí doba u nemocenské ve stejném rozsahu, tak jako pro ostatní zaměstnance. Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění začíná podpůrčí doba 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a nejdéle trvá 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Ve specifických případech může být dle § 27 zákona o nemocenském pojištění výplata nemocenské ještě prodloužena.

Závěrem

Přestože máte v předdůchodovém věku zdravotní problémy a pobíráte již několik týdnů nemocenskou, tak Vám automaticky nebude přiznán invalidní důchod a při případném odchodu do předčasného důchodu nebude výpočet předčasného důchodu nějak zvýhodněn z důvodu zdravotních problémů. Na výpočet předčasného důchodu nemá zdravotní stav žadatele vliv. Horší zdravotní stav ovlivňuje přiznání invalidního důchodu, když jsou v Česku vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně.

TIP: Kalkulačka nemocenské

Petr Gola