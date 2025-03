Poradna: Plánujeme koupit družstevní byt, co to pro mě znamená?

Eliška: S přítelem plánujeme koupit vlastní byt. Už jsme byli na několika prohlídkách. Nejvíce nás však zaujal jeden dvoupokojový družstevní byt, je i levnější. Původně jsme chtěli koupit byt v osobním vlastnictví, tak teď přemýšlíme, zdali tento družstevní byt koupit. Co by pro nás znamenalo pořízení družstevního bytu?

Když si koupíte byt v osobním vlastnictví, tak budete jako majitelé této nemovitosti zapsáni v katastru nemovitosti. V případě „koupě“ družstevního bytu bude stále v katastru nemovitosti jako vlastník zapsáno příslušné družstvo. U družstevních bytů se převádí členská práva a povinnosti. Skutečným vlastníkem družstevního bytu je příslušné družstvo. Většina lidí přitom chce být přímým vlastníkem, proto jsou na trhu byty v osobním vlastnictví většinou dražší než družstevní byty.

Stanovy družstva

Před případným pořízením družstevního bytu je vhodné se detailně seznámit se stanovami příslušného družstva, abyste znali svá práva a povinnosti. Stanovy mají jednotlivá družstva odlišná, např. i podmínky pro případný pronájem družstevního bytu. Během let se mohou stanovy družstva pochopitelně měnit.

Převod do osobního vlastnictví: ano či ne?

Některé družstevní byty je možné převádět do osobního vlastnictví, jiné nikoliv. Opět Vám doporučuji tuto informaci znát předem. Pokud je umožněn převod do osobního vlastnictví, tak až po úhradě anuity. V takovém případě je potřeba znát dlužnou částku (anuitu) předem, tato informace je důležitá pro stanovení celkové ceny nemovitosti. Družstevní byty umožňující převod do osobního vlastnictví jsou na trhu atraktivnější.

Správa domu

V dotazu uvádíte, že nabízený družstevní byt se Vám líbil nejvíce. Předpokládám, že i společné prostory domu jsou hezké a tedy, že příslušné družstvo se o dům dobře stará. Mnohdy mohou být právě družstevní domy ve velmi dobrém stavu, protože příslušné družstvo má odborníky na technické i ekonomické záležitosti, což samozřejmě přispívá ke zvyšování životní úrovně všech občanů v domě. V některých domech, kde jsou byty v osobním vlastnictví, je správa společných prostor komplikovanější, což se promítá na stavu příslušných domů.

Řešení finanční stránky věci

Čerpání úvěru na pořízení bytu v osobním vlastnictví je zpravidla jednodušší než čerpání úvěru na byt v družstevním vlastnictví. Předpokládám, že finanční stránku věci však máte vyřešenu a víte, jaký máte finanční rozpočet a jakým způsobem budou finanční zdroje kryty.

Řešení vlastní bytové situace nebo investice?

Pro investory, kteří chtějí byt pronajímat, jsou bytu v osobním vlastnictví zpravidla zajímavější, protože je případný pronájem pro ně flexibilnější a jako přímý vlastník mají pochopitelně silnější pozici. Vy však dle formulace dotazu pořizujete byt, abyste v něm s přítelem bydleli, čili se díváte na pořízení bytu jinou optikou a družstevní byt může vyhovovat Vaším požadavkům.

Snadnější „přepis“

Převod práv a povinností k bytu na příslušném družstvu je rychlejší než přepis vlastníka nemovitosti na katastru nemovitosti. Celá obchodní transakce u družstevního bytu by proběhla rychleji a v praxi se většinou vyřídí během jedné návštěvy na družstvu. Většinou se podepíše smlouva, zašlou peníze do úschovy (např. advokátní), provede se přepis na družstvu a po přepisu obdrží prodejce peníze na účet. Celou transakci lze stihnout třeba i během týdne.

Závěrem

Rozhodnutí o koupi nemovitosti je vždy jednoznačně osobní záležitostí, do konečného rozhodnutí vstupuje celá řada faktorů (cena, lokalita, vybavení, způsob financování, osobní výhled do budoucnosti). Případné pořízení družstevního bytu má své výhody i nevýhody a záleží vždy na konkrétním osobním posouzení situace.

