Komu se během let nejvíce zvýšil důchodový věk?

Nárok na starobní důchod vzniká při dosažení řádného důchodového věku a získání minimální doby pojištění. Důchodový věk se během let významně zvýšil. Někomu dokonce téměř o 12 let. Komu se zvyšuje řádný důchodový věk nejvíce.

Řádný důchodový věk se v Česku stále postupně zvyšuje a sjednocuje. V budoucnu nebude u žen hrát roli počet vychovaných dětí. I ženy, které vychovaly třeba čtyři děti budou mít stejný důchodový věk jako muži. Legislativa upravující řádný důchodový věk se během let měnila a i v budoucnu může opětovně dojít ke změnám. Níže v textu je uvedena situace dle aktuálně platné legislativy.

Řádný důchodový věk se nesnižuje

Odejít do řádného důchodu dříve než je stanoveno pro příslušný ročník narození, u žen aktuálně i dle počtu vychovaných dětí, není možné. Řádný důchodový věk je pevně daný a nesnižuje ho ani vysoký počet odpracovaných let nebo vysoké odvody na povinném sociálním pojištění během produktivního života.

Kde zjistím svůj důchodový věk?

Důchodový věk pro ročníky narození 1940 až 1973 je stanoven přílohou číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Dle § 32 předmětného zákona platí, že u občanů narozených v letech 1974 až 1988 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 65 let a 8 měsíců přičte takový počet kalendářních měsíců, který se stanoví jako rozdíl v počtu let mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1973. Občané narození po roce 1988 mají dle aktuálně platné legislativy řádný důchodový věk 67 let.

Praktický příklad

Pan Milan se narodil v roce 1980. Rozdíl mezi roky 1980 a 1973 je 7 let. K věku 65 let a 8 měsíců se tedy připočítá 7 měsíců. Řádný důchodový věk pana Milana je 66 let a 3 měsíce.

Nejvíce se zvyšuje důchodový věk ženám s dětmi

Během let se nejvíce zvyšuje řádný důchodový věk ženám, které vychovaly více dětí. Mužům se zvýšil důchodový věk během let podstatně méně. Důvodem je právě postupné sjednocování důchodového věku, kdy počet vychovaných dětí nebude mít vliv na řádný důchodový věk.

Praktický příklad – porovnání důchodového věku žen

Paní Milena se narodila v roce 1940 a vychovala tři děti. Paní Milena odešla do řádného důchodu v 54 letech. Paní Zuzana se narodila v roce 1970 a vychovala tři děti. Paní Zuzana má již řádný důchodový věk 65 let a 5 měsíců. Paní Zuzana má řádný důchodový věk vyšší o 11 let a 5 měsíců než paní Milena.

Praktický příklad – porovnání důchodového věku mužů

Pan František se narodil v roce 1940 a do řádného starobního důchodu odešel v 60 letech a 10 měsících. Pan Zdeněk se narodil v roce 1970 a má řádný důchodový věk 65 let a 5 měsíců. Pan Zdeněk má řádný důchodový věk vyšší o 4 roky a 7 měsíců než pan František.

Kdy do předčasného důchodu?

Postupné prodlužování řádného důchodového věku má pochopitelně vliv i na nejdřívější možný termín odchodu do předčasného důchodu. Dle § 31 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, jestliže byla získání minimální doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let.

Praktický příklad – odchod do předčasného důchodu

Pan Miroslav se narodil 10. 1. 1965 a jeho řádný důchodový věk je 65 let. Do řádného starobního důchodu může tedy pan Miroslav odejít až 10. 1. 2030. Do předčasného důchodu může pan Miroslav odejít nejdříve 10. 1. 2027, tedy tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Petr Gola