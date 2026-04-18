Poradna: Musím zaměstnavateli oznámit pobírání předdůchodu?
Marta: Budu si v příštích týdnech vyřizovat předdůchod. Musím tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli? Předdůchodci si mohou přece přivydělat neomezeně.
V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, přičemž do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození a předdůchod je nutno pobírat alespoň dva roky. Vzhledem k tomu, že v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, tak si skutečně můžete k předdůchodu přivydělat libovolně vysokou částku. Čerpání předdůchodu Vás nikterak přímo ve výdělečné činnosti neovlivňuje. Pobírat současně předdůchod a mzdu ze zaměstnání je tedy možné.
Splnění oznamovací povinnosti u zaměstnavatele
Zaměstnavatele informovat o pobírání předdůchodu musíte, aby byly splněny veškeré povinnosti ohledně zdravotního pojištění. Musí se dodržet oznamovací povinnost. Předdůchodci jsou totiž dle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. státními pojištěnci, což má vliv na výpočet zdravotního pojištění. Např. na státní pojištěnce se nevztahuje minimální vyměřovací základ. Pracující předdůchodci samozřejmě zdravotní pojištění ze své hrubé mzdy platí, výpočet závisí na hrubé mzdě, na pracující předdůchodce se však nevztahuje minimální vyměřovací základ. Dle § 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. si musí zaměstnanci, kteří se stali státními pojištěnci nebo přestali být státními pojištěnci, splnit oznamovací povinnost u svého zaměstnavatele do 8 dní.
Hrubá mzda nižší než 22400 Kč nevadí
Předdůchodci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 22400 Kč, což je minimální měsíční mzda platná pro práci na plný úvazek, platí na zdravotním pojištění stále 4,5 % ze své hrubé mzdy. V tomto případě se neprovádí dopočet do minima, protože předdůchodci jsou současně státními pojištěnci pro účely placení zdravotního pojištění.
Žádná úleva na sociálním pojištění
Na doplnění uvádím, že pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. To znamená, že na sociálním pojištění odvádí řádní starobní důchodci pouze 0,6 % z hrubé mzdy a nikoliv 7,1 % jako ostatní zaměstnanci. Předdůchodci však na tuto slevu nárok nemají a platí na sociálním pojištění pořád 7,1 % z hrubé mzdy. Slevu na sociálním pojištění nemohou v praxi využít ani předčasní důchodci, kteří si mohou do dosažení řádného důchodového věku přivydělat pouze na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění.
Sleva na poplatníka
I když Vám bude přiznán předdůchod z doplňkového penzijního spoření, tak budete moci mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob budete mít nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, tak jako ostatní zaměstnanci. Sleva na poplatníka je přitom stejně vysoká při práci na plný úvazek i při případném zaměstnání na zkrácený úvazek.
Závěrem
V předdůchodu pracovat můžete, a to bez omezení. Můžete tedy pracovat i na plný úvazek na dobu neurčitou. Výdělečná omezení se vztahují pouze na předčasné důchodce, kteří až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. U zaměstnavatele si však splníte svoji oznamovací povinnost, protože zaměstnanci, kteří se stali státními pojištěnci pro účely zdravotního pojištění, musí tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli.