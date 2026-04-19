Poradna: Častější nemocnost a invalidní důchod
Josef: Manželka je v posledních třech letech již poněkolikáté v pracovní neschopnosti, její imunita není prostě dobrá. Navíc má náročné zaměstnání. Jaká je šance, že bude manželce přiznán invalidní důchod?
Invalidní důchod není automaticky přiznán ani při několikáté pracovní neschopnosti v posledních letech. O invalidní důchod je nutné si vždy požádat, přičemž musí být žadatel o invalidní důchod uznán invalidním v prvním, druhém nebo třetím stupni invalidity a musí získat potřebnou minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. V praxi však platí, že ne všechny zdravotní problémy jsou důvodem pro nárok na invalidní důchod. Někteří lidé mají sice dlouhodobé zdravotní problémy, ale jsou nedostatečné pro přiznání invalidního důchodu a jsou nuceni stále pracovat.
Zdravotní problémy a invalidní důchod
Dle § 39 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Když pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, tak se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 50 % až 69 % se jedná o invaliditu druhého stupně a pro přiznání invalidity třetího stupně musí pracovní schopnost poklesnout alespoň o 70 %.
Potřebná doba pojištění
Minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku, např. pojištěnci starší 28 let museli získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech. Lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán ani při závažnějších zdravotních problémech.
Podání žádosti o invalidní důchod
Posouzení zdravotního stavu ohledně nároku na invalidní důchod je v gesci posudkového lékaře, který postupuje v souladu s příslušnou legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu. Podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Při pochybnostech je vhodné žádost o invalidní důchod podat, neboť je to bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem pro nemožnost podání opětovné žádosti o invalidní důchod v budoucnu, pokud se zdravotní stav v mezidobí zhorší.
Závěrem
Legislativou není stanoven nějaký počet pracovních neschopností během nějakého stanoveného času, který by zaručoval nárok na invalidní důchod. Zdravotní stav se posuzuje individuálně a hodnocení probíhá v souladu s příslušnou legislativou. Doporučuji Vaší manželce její situaci konzultovat s ošetřujícím lékařem. Jestliže jsou její zdravotní problémy vážnějšího rázu, tak je potřeba si o invalidní důchod požádat. Pokud by nebyl Vaší manželce invalidní důchod přiznán, tak by bylo vhodné hledat jiné zaměstnání, které by více odpovídalo jejímu zdravotnímu stavu. Dlouhodobě vykonávat náročné zaměstnání je při zdravotních problémech velmi složité. Na doplnění uvádím, že invalidní důchody prvního a druhého stupně jsou poměrně nízké, ke konci loňského roku činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 10103 Kč a druhého stupně 11953 Kč, takže jsou v podstatě invalidní důchodci prvního a druhého stupně nepřímo z finančních důvodů nuceni i během pobírání invalidního důchodu pracovat a vykonávat výdělečnou činnost, která svým rozsahem, náplní a náročností odpovídá jejich zdravotnímu stavu.
