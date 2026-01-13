Jak rozumně nakupovat techniku pro podnikání
Komerční sdělení
Nakupovat elektroniku „na firmu“ není jen o tom vybrat pěkný notebook a hodit ho do košíku. V praxi pak řešíte doklady, DPH či jestli půjde o náklad nebo dlouhodobý majetek. Zjistěte, jak na to v našem článku.
Jak pořídit pracovní notebook?
Typický příklad nákupu elektroniky pro práci je notebook, jako je třeba ASUS Zenbook: skvělý na cesty, porady a každodenní administrativu. Než si však vyberete konkrétní model, vypište si své požadavky na nutné aplikace, výkon, hmotnost, porty, možnost připojení LTE/5G či výdrž baterie.
Nákup elektroniky pro podnikání: Kdy je technika náklad a kdy dlouhodobý majetek?
Základem správného zaevidování nové techniky je doklad o nákupu: faktura musí obsahovat IČO vaší firmy; u plátců DPH je povinné i daňové identifikační číslo (DIČ). Bez správné identifikace si později odpočet DPH neuplatníte.
Z daňového pohledu je zásadní finanční hranice: pokud je vstupní cena movité věci vyšší než 80000 Kč a budete ji používat déle než rok, jde o hmotný majetek a řešíte odpisy. U počítačů a notebooků se v praxi nejčastěji pohybujete v odpisové skupině 1, kde je minimální doba odpisování 3 roky. Pokud je nákup za méně než 80000 Kč, obvykle jej lze dát jednorázově do nákladů.
Odpočet DPH za elektroniku
U DPH platí jednoduchá logika: odpočet uplatníte jen v rozsahu, v jakém techniku používáte pro ekonomickou činnost (zdanitelná plnění). Pokud je použití smíšené, musíte umět obhájit poměr (a ideálně mít interní pravidlo, jak jej určujete). Založte si fakturu i důkazy použití pro podnikání (předávací protokol, interní směrnici, inventární evidenci).
Důležité je i to, že dlouhodobý majetek se váže na majetek definovaný zákonem o daních z příjmů. Zákon počítá s tím, že se může v čase měnit způsob použití – proto existuje úprava odpočtu v časovém testu (pro hmotný majetek standardně 5 let). Pokud podnikatel přestane používat techniku pro firmu dříve (prodá ji nebo převede do osobní spotřeby), musí vrátit část DPH.
Výhody a nevýhody nákupu elektroniky na firmu
Mezi výhody pořízení elektroniky na IČO patří nákladovost (a u plátců i možnost odpočtu DPH), sjednocený servis a správa zařízení, lepší kontrola bezpečnosti.
Nevýhoda, na kterou podnikatelé občas zapomínají, je, že když kupujete techniku na IČO, neplatí automaticky 24měsíční záruka jako u nákupu běžným spotřebitelem; režim reklamací navíc může být jiný (případnou vadu výrobku musí dokazovat podnikatel).
Bezpečnost, servis a konec životního cyklu
Technika pro podnikání není jen hardware: myslete na šifrování disku, centrální správu (MDM), zálohy a řízení přístupů. U dražších zařízení dává smysl pojištění proti krádeži a náhodnému poškození (hlavně pokud s elektronikou hodně cestujete). Naplánujte si také, kdo vysloužilé zařízení převezme zpět, jak bezpečně smažete data a jak naložíte s prodejem či likvidací tak, aby seděla evidence i daně.
Komerční sdělení