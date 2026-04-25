Poradna: Maximální podpora v nezaměstnanosti a důchod
Václav: Od února letošního roku jsem na úřadu práce s nárokem na maximální podporu v nezaměstnanosti. Za dva roky mohu odejít do předčasného důchodu. Jaký vliv na můj důchod má podpora v nezaměstnanosti, když je od letošního roku výhodnější výpočet?
Výpočet podpory v nezaměstnanosti je v roce 2026 podstatně výhodnější než v roce 2025, a to zejména pro lidi s vysokými příjmy, což je i Váš případ. Maximální podpora v nezaměstnanosti v letošním roce činí 38537 Kč, zatímco v roce 2025 činila maximální podpora v nezaměstnanosti částku 26162 Kč. Nárůst maximální podpory v nezaměstnanosti je tedy pro Vás pozitivní. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž v prvních třech měsících činí podpora 80 % předchozího rozhodného čistého příjmu, v dalších třech měsících 50 % rozhodného příjmu a v posledních pěti měsících 40 %. Náhradový poměr u podpory v nezaměstnanosti v dalších měsících klesá, výše podpory v nezaměstnanosti tak bude záviset na Vašich příjmech.
Dosahovaná výše podpory v nezaměstnanosti nemá žádný důchodový vliv, protože z podpory v nezaměstnanosti se neplatí sociální pojištění a tento příjem se do výpočtu starobního důchodu vůbec nehodnotí. Období evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti však ani starobní důchod nesnižuje, jak si vysvětlíme v textu níže.
Náhradní doba pojištění
Velkou roli při samotném výpočtu starobního důchodu hraje získaná doba pojištění, která se počítá v celých ukončených letech, přičemž do celkové doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Období evidence na úřadu práce po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Současné období evidence na úřadu práce Vám tedy bude zvyšovat dobu pojištění. Evidence na úřadu práce se bude započítávat z 80 %.
Vyloučená doba pojištění
Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná důchodová mzda za odpracované roky. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2025, kdy se dřívější příjmy přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Období evidence na úřadu práce, které se hodnotí jako náhradní doba pojištění, se současně započítává jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že se toto období při samotném výpočtu starobního důchodu vyloučí a osobní vyměřovací základ se vypočítá pouze z ostatních rozhodných příjmů. Pobíraná podpora v nezaměstnanosti tak samotný výpočet osobního vyměřovacího základu vůbec neovlivňuje.
Závěrem
Vylepšený výpočet podpory v nezaměstnanosti od roku 2026 je pro Vás přínosný. Dle zaslaných údajů máte vyšší podporu v nezaměstnanosti, než byste měl v loňském a předcházejících letech. Vyšší podpora v nezaměstnanosti Vám však důchod zvyšovat nebude. Současná evidence na úřadu práce, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, se Vám však bude hodnotit pro výpočet důchodu jako náhradní doba pojištění a vyloučená doba pojištění.
