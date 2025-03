Poradna: Daňový nedoplatek manželky s nárokem na daňový bonus

Michal: Manželka pracuje na zkrácený úvazek s nízkou hrubou mzdou. Měsíčně okolo 23 tisíc hrubého. Já podnikám. Manželka mi v podnikání pomáhá a je spolupracující osobou. Máme dvě děti, na které uplatňuje manželka daňové zvýhodnění. Nerozumím situaci, že manželka má za rok 2024 nárok na daňový bonus a přitom bude muset doplácet daň z příjmu. S daněmi nám pomáhá kamarád, ale tuto situaci nechápu. Můžete mi to prosím vysvětlit?

Vaše manželka je Vaší spolupracující osobou. Vaše manželka je současně zaměstnankyní a osobou samostatně výdělečně činnou. To znamená, že Vaše manželka musí odevzdat daňové přiznání i přehledy. Pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění vykonává Vaše manželka vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a neplatí pro ni minimální vyměřovací základ, tak jako pro ostatní OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Uplatňování daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na děti může při výpočtu daně z příjmu uplatňovat pouze jeden z rodičů. Pokud je jeden z rodičů zaměstnancem a druhý z rodičů je osobou samostatně výdělečně činnou, tak je vhodnější, aby daňové zvýhodnění na děti uplatňoval rodič, který je zaměstnancem.

Jak vysoké daňové zvýhodnění na dvě děti?

Měsíční částka daňového zvýhodnění na dvě děti činí 3127 Kč (1267 Kč na první dítě a 1860 Kč na druhé dítě). Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmů. Při čerpání měsíčního daňového bonusu se neplatí nic na dani z příjmu a ještě se peníze do státu dostávají.

Daňový bonus Vaší manželky

Vaše manželka má nízkou mzdu, a proto je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu a Vaše manželka tak dostává měsíční daňové bonusy. O částku daňového bonusu je vyšší vždy měsíční čistá mzda.

Roční daňový bonus je nižší

Vzhledem k tomu, že na Vaši manželku převádíte část příjmů a část výdajů ze samostatné výdělečné činnosti jako na osobu samostatně výdělečně činnou, tak má Vaše manželka i dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, který musí zdanit. Právě z nutnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti je následně roční daňový bonus nižší než vyplacené měsíční daňové bonusy během roku a rozdíl mezi obdrženými měsíčními daňovými bonusy a vypočtenou roční daní z příjmu fyzických osob se stává ročním daňovým nedoplatkem.

Proč vychází roční daňový bonus?

Nárok na roční daňový bonus při uplatňování daňového zvýhodnění na dvě děti vychází, pokud je roční daňový základ do cca 454 tisíc korun. Při výpočtu počítáme pouze s uplatněním slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč a souhrnným daňovým zvýhodněním na dvě děti v částce 37524 Kč. To znamená, že hrubý převedený hrubý zisk na Vaši manželku byl do cca 180 tisíc korun.

Závěrem

I po převedu části zisku na Vaši manželku je souhrnný roční daňový základ Vaší manželky do 454 tisíc korun. Při uplatnění slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na dvě děti, tak vzniká nárok na roční daňový bonus. Vypočtený roční daňový bonus je však nižší než obdržené měsíční daňové bonusy během roku. Formou měsíčních daňových bonusů tedy obdržela Vaše manželka více, než odpovídá ročnímu daňovému základu, a proto ji vyšel v ročním daňovém přiznání daňový nedoplatek ve výši rozdílu mezi vyplacenou souhrnnou částkou měsíčních daňových bonusů a ročním daňovým bonusem.

Petr Gola