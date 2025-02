Poradna: Zkrácený úvazek za minimální mzdu a podnikání

14. února 2025 štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 769×

Pavlína: Mám malé děti, takže pracuji pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20800 Kč, abych je mohla vypravit do školy a vyzvednout ve školce, protože manžel často pracuje do večera. Mám nápad a chci si trochu podnikáním přivydělat, hlavně večer nebo o víkendech. Mám však obavy z vysokých daní, které se podnikatelům pro letošní rok zase zvýšily. Na plný úvazek pracovat nemůžu. Jak to budu mít se zdaněním z podnikání?