Bitcoin na novém rekordu, kdy se zastaví?

Není to ani dva týdny, co bitcoin překonal psychologickou hranici 100000 dolarů. K jejímu překonání došlo překvapivě mnohem rychleji, než předpovídali i ti nejoptimističtější analytici. Následně se všichni shodli, že bitcoin má pro tento rok splněno, a očekávalo se, že investoři budou dokonce během roku vybírat své zisky. Proto pokles nikoho nepřekvapil. Překvapení přišlo, když bitcoin znovu začal růst.

Kde se bitcoin zastaví?

V době psaní tohoto článku bitcoin překonal hranici 107000 dolarů. To je nový historický rekord. Za posledních pět dní bitcoin přidal přes 5,84 %. To je víc, než co vám dnes nabídne spořicí účet nebo americké dluhopisy za celý rok. Není divu, že bitcoinová horečka nadále stoupá. Bitcoin se veze na vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Od jeho zvolení nejznámější kryptoměna přidala přes 50 %. Trump nadále podporuje růst bitcoinu. Minulý týden v pořadu Jima Cramera na CNBC prohlásil, že Amerika by se měla stát světovým lídrem v kryptoměnách. K tomuto výroku přihodil, že by se nebránil zařazení bitcoinu do strategických rezerv. Právě spekulace o zařazení bitcoinu do státních rezerv dávají naději na dlouhodobý udržitelný růst.

MicroStrategy bude zařazena do indexu Nasdaq 100

Není to jen prohlášení Donalda Trumpa, co v poslední době pomáhá bitcoinu k růstu. Minulý pátek večer se Newyorská burza rozhodla zařadit společnost MicroStrategy do prestižního indexu Nasdaq 100, který sdružuje sto nejatraktivnějších akciových titulů na Newyorské burze s výjimkou finančního sektoru. K MicroStrategy se připojily i akcie společností Palantir a Axon Enterprise.

Zařazení do indexu Nasdaq 100 je většinou velmi pozitivním impulzem pro cenu akcií. Vzhledem k tomu, že byznys plán společnosti MicroStrategy spočívá v tom, že se na své nákupy zadlužuje konvertibilními dluhopisy, znamená to jediné: MicroStrategy bude mít více prostředků na nákup bitcoinu. Jen za poslední týden společnost nakoupila dalších 15350 bitcoinů za průměrnou cenu 100386 dolarů.

MicroStrategy chce v nákupech pokračovat. Když se podíváme na aktuální cenu bitcoinu, můžeme říct, že se jí zatím nákup velmi vyplatil. Navíc pokud se akcie společnosti MicroStrategy obchodují na vyšších hodnotách než její aktiva, vyplatí se vedení firmy vydávat nové akcie a kupovat za ně bitcoin. Samozřejmě, cena bitcoinu se nesmí výrazně propadnout. Dokud bude MicroStrategy mít chuť a bude nakupovat bitcoin, cena může dál růst.

Matěj Široký