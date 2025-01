Jak si vedly ceny komodit v roce 2024?

Hlavním tématem roku 2024 na finančních trzích byla měnová politika a boj s inflací. Investoři neustále spekulovali na pokles úrokových sazeb. Všichni se snažili proniknout do hlavy Jerome Powella, šéfa Fedu, aby uhádli, kdy se konečně rozhodne začít snižovat sazby amerického dolaru. Nápovědou měl být vývoj inflace. Kdo chce dopředu odhadnout, kam se inflace pohne, může sledovat vývoj ceny komodit.

Zdražující se potraviny

Možná pro některé čtenáře to bude překvapení, ale na komoditních trzích se obchoduje se základními zemědělskými komoditami, jako je například maso nebo pšenice. Tyto ceny určují, za kolik tyto komodity prodávají a nakupují velcí hráči. Dopad vývoje ceny na komoditním trhu a u nás v obchodě není tak přímý a bezprostřední jako v případě cen benzínu na čerpacích stanicích. Na druhou stranu, když celosvětově roste cena masa na komoditním trhu, jen těžko jeho cena výrazně poklesne u nás.

Ceny kakaa a kávy silně rostou

Zemědělskou komoditou, která nejvíc zdražila za minulý rok, je kakao. Cena kakaa vzrostla za poslední rok o více než 100 %. Důvodem vysoké ceny kakaa je vysoká poptávka po této komoditě a neúroda kakaových bobů ve světě. Nejvíc postiženou oblastí je západní Afrika. Státy jako Pobřeží slonoviny nebo Ghana produkují více než 53 % světové produkce. Za poslední tři roky kakao vzrostlo o více než 300 %. Toto zdražení čokolády se projevilo i v našich řetězcích.

Tento rok rostla výrazně cena kávy, o více než 70 %. Vzhledem k tomu, že tato cena indikuje čerstvě sklizenou kávu, tak pro milovníky černého nápoje to znamená, že po celý následující rok 2025 se budou muset připravit na to, že za tento požitek budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Zlato premiant roku 2024

Mezi klasickými komoditami jasně vedlo zlato, které si připsalo nárůst o více než 26 %. Obdobný výsledek si připsalo i stříbro. Důvodů pro růst ceny zlata bylo hned několik. Zlato umožňuje investorům pojistit se před těžkými časy. Stejně tak kupují zlato investoři, kteří počítají s tím, že inflace bude nadále silná. Cenu zlata také posiluje množství konfliktů a válek ve světě.

I přesto, že se o zlatu často mluví pejorativně jako o zastaralé investici, zlato nakupovaly centrální banky po celém světě, včetně naší ČNB. Pro zlato je silný růst o to cennější úspěch, protože ho dosáhlo v době, kdy americký dolar je značně silný. I rok 2025 vypadá pro zlato velmi slibně.

Matěj Široký