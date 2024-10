Agentura Moody's varuje Francii a snižuje ekonomický výhled

28. října 2024 štítek Investice čtení na 2 minuty

Ratingová agentura Moody's, která pečlivě hodnotí dlužníky pomocí známek, se v pátek 25. října rozhodla Francii zatím ponechat rating Aa2, ale změnila výhled na negativní. Jinak řečeno, pokud se nic zásadního nezmění, při příštím přehodnocování francouzského státního dluhu může známka Francie klesnout. Snížení ratingu by automaticky zvýšilo výnosy na dluhopisech, což je přesně to poslední, co Francie nyní potřebuje.