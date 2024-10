Co čekají finanční trhy od Donalda Trumpa?

Do amerických voleb zbývá už jen pár dní. V poslední době se v USA objevilo hned několik průzkumů, které favorizují bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trhy si velmi rychle přivykly myšlence, že Donald Trump se může znovu dostat do Bílého domu. Začalo se hovořit o tzv. "Trump trade", tedy o spekulaci, která zohledňuje jeho možné vítězství. Co v tomto případě obchodovat?

Prezident kryptoměn

To je jedno z překvapení kampaně. Konzervativní byznysmen Donald Trump, který zbohatl na trhu s nemovitostmi, se stal velkým zastáncem kryptoměn. Před osmi lety považoval kryptoměny za podvod, ale jak je známo, jen hlupák nemění své názory. Donald Trump tak nečekaně otočil o 180 stupňů. Nejenže silně podpořil deregulaci celého sektoru kryptoměn a vidí v nich budoucnost a technologický pokrok, ale on sám spolu se dvěma syny spustil vlastní kryptoplatformu.

Jedná se o platformu World Financial Liberty, která je postavena na myšlence decentralizovaného financování (tzv. DeFi). Uživatelé této platformy si mohou vzájemně půjčovat peníze, využívat nový stablecoin a ručit při půjčkách kryptoměnou. Pokud Donald Trump zasedne v Bílém domě, čekají kryptoměny zlaté časy. Na tuto spekulaci v poslední době reaguje i cena bitcoinu, která dlouhodobě roste.

Co udělá Donald Trump s inflací?

Zatímco předpovědět vývoj kryptoměn v případě znovuzvolení Trumpa je snadné, vývoj americké ekonomiky jako celku zůstává nepředvídatelný. Politika Donalda Trumpa není ideologicky zakotvená. Trump se vždy rozhoduje pragmaticky a na základě aktuálního kontextu. To mu dává značnou svobodu v rozhodování, ale také velkou nepředvídatelnost. Obecně se očekává, že bude pokračovat ve své politice ochrany americké produkce, zejména zaváděním cel na zboží pocházející z Číny a dalších koutů světa. To by mohlo vést k opětovnému růstu inflace v USA.

Trump také dlouhodobě kritizuje vysoké úrokové sazby amerického Fedu, které považuje za překážku pro americkou ekonomiku. A zde je problém. Pokud by se Fed dostal pod politický tlak a sazby snížil, inflace by mohla znovu vzrůst, což by vedlo k dalším ekonomickým problémům. Z tohoto důvodu je těžké předpovědět, jak se v případě Trumpova vítězství zachová akciový trh. Obavy z návratu inflace by mohly vyvolat negativní reakci akciových trhů.

Matěj Široký