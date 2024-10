Pozitivní faktory pro růst ceny Bitcoinu

Bitcoin má po dlouhé době významnou výhodu. Jeho osud nezávisí na jediném faktoru, ale existuje několik scénářů, které mohou podpořit růst jeho ceny. Prvním faktorem je, že závěr roku historicky nahrává růstu ceny Bitcoinu. Z historických dat vyplývá, že Bitcoin silně roste ve čtvrtém a prvním čtvrtletí.

Dalším faktorem je pozitivní vliv halvingu. Z minulosti víme, že halving měl vždy pozitivní dopad na cenu přibližně půl roku po jeho uskutečnění. Halving proběhl letos v dubnu, takže jeho dopady by se měly projevit brzy.

Třetím faktorem jsou blížící se prezidentské volby v USA. Finanční aktiva po volbách často reagují silným růstem a není důvod, proč by tomu letos mělo být jinak. Navíc pro držitele kryptoměn by mohlo být příznivé, pokud by byl zvolen Donald Trump, který se vyjádřil, že udělá vše pro podporu kryptobyznysu v USA. Jeho syn Donald Trump junior se podílí na projektu World Liberty Financial, který má sloužit jako decentralizovaná kryptoplatforma.

Čtvrtým faktorem je rostoucí objem prostředků ve spotových ETF pro Bitcoin. Zavedení těchto ETF bylo pro Bitcoin velmi úspěšné. V pátek 18. října dosáhl celkový objem prostředků v těchto ETF 21 miliard dolarů. Vývoj ceny Bitcoinu od začátku roku foto: tradingview.com

Negativní scénář pro Bitcoin

Na burze není nikdy vše černobílé. Absolutní jistota, že nějaké finanční aktivum poroste, neexistuje – a Bitcoin není výjimkou. Jeho cenu může ovlivnit americký Fed. Pokud by na listopadovém zasedání Fedu nedošlo ke změně úrokových sazeb, investoři by se mohli začít Bitcoinu zbavovat. Výhled na přísnou měnovou politiku pro další půlrok by investorům do Bitcoinu vzal vítr z plachet.

Matěj Široký