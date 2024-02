Nebezpečí recese se pomalu stává skutečností

V zajetí akciových indexů

Vysoké úrokové sazby by měly zpomalit výkon ekonomiky, která by měla vstoupit do recese. Recese pak znamená menší hospodářský růst. Menší hospodářský růst by se měl brzo projevit v číslech velkých společností. Následně hospodářské zpomalení firem by se mělo odrazit na poklesu cen akcií. To se dnes vůbec neděje. Americký index S&P 500 je na rekordních hodnotách. Ale není to pouze záležitost Ameriky. Například 22. února 2024 japonský index Nikkei překonal hranici 39 000 bodů, což je historické maximum celé burzy. Při pohledu na akciový trh máme, že svět čekají růžové zítřky.

Umělá inteligence naděje pro světlé zítřky

Proces utahování měnové politiky se zatím na akciových trzích neprojevil, když nepočítáme pád americké regionální banky SVB. Vysoké sazby jsou do jisté míry kompenzovány překotným růstem společností zabývajících se umělou inteligencí. Umělá inteligence tak drží světové indexy na velmi vysokých hodnotách i přes přísnou měnovou politiku. Když se zaměříme pouze na nejsledovanější americké indexy, děláme chybu.

Jedenáct zemí v recesi

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj bedlivě sleduje ekonomický vývoj v jednotlivých zemích světa. Podíváme-li se na jejich poslední údaje mapující pokles HDP, zjistíme, že již jedenáct zemí se nachází ve stavu technické recese. Technická recese znamená, že v dané zemi dvakrát po sobě kleslo HDP. Na seznamu najdeme následující země: Irsko, Estonsko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Japonsko, Česká republika, Velká Británie, Německo, Litva a Francie. Ze seznamu jasně vyplývá, že v problémech se nachází především Evropa. Nízký hospodářský růst v Evropě je dnes největším rizikem pro světové trhy.

Matěj Široký