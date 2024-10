Kam až se propadnou akcie Tesly?

14. října 2024 štítek Investice čtení na 2 minuty

Akcie automobilky Tesla patří k nejvíce nadhodnoceným na americkém trhu. To je důvod, proč se tato akcie několikrát během posledních pěti let dostala do hledáčku obchodníků, kteří spekulují na pokles (short-selling). Avšak tito obchodníci pokaždé zaplakali nad výdělkem a byli nuceni své krátké pozice uzavřít s velkou ztrátou. Efekt Elona Muska totiž vždy fungoval. Nyní se však můžeme dočkat trvalejšího propadu cen akcií Tesly.