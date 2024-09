ČNB opět snížila své sazby. Kde budou na konci roku?

Je riziko inflace, či nikoliv?

Ze zápisu jednání vyplývá, že jeden člen bankovní rady hlasoval pro snížení sazeb o 50 bazických bodů. Důvodem tohoto kroku je snaha zmírnit riziko budoucího zvýšení inflace. Česká inflace v srpnu vzrostla na 2,2 % podle údajů Českého statistického úřadu, což je stále lehce nad inflačním cílem. Právě tato skutečnost vede ČNB k opatrnosti. Pokud zůstanou ceny ropy na světových trzích příznivé, nízké ceny pohonných hmot budou tlumit případné inflační tlaky. Z tohoto pohledu se zdá, že riziko další inflační vlny je velmi malé. ČNB se bude nadále soustředit na vývoj v ostatních centrálních bankách.

Riziko ze strany ECB

Vzhledem k tomu, že pokročilejší ekonomické ukazatele v poslední době naznačují značné zpomalení ekonomické aktivity v Německu a Francii, roste tlak na to, aby ECB na svém příštím zasedání následovala americký Fed a snížila své sazby o 50 bazických bodů. Objevují se také názory, že by bylo vhodné snížit sazby rovnou o 75 bazických bodů. Otázkou zůstává, jak by na takový krok reagovala ČNB.

Jelikož ČNB bude do konce roku zasedat ještě třikrát, a pokud bude pokračovat ve stejném tempu snižování sazeb, mohou být sazby na konci roku na úrovni 3,75 %. ČNB se však bude muset vyrovnat s rizikem výraznějšího snížení sazeb ze strany ECB. Pokud by ECB snížila své sazby v reakci na ekonomické oslabení Německa, které trpí problémy v automobilovém průmyslu, bylo by naivní si myslet, že se tyto ekonomické problémy České republice vyhnou. Česká ekonomika je úzce propojena s německou, a proto by ČNB mohla brzy zvažovat větší snížení sazeb. Toto řešení má však jeden háček – velmi nízké sazby by mohly rychle přehřát český trh s nemovitostmi.

Matěj Široký