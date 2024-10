Cena zlata na vrcholu – je čas prodat?

Absence teoretického maxima

Odhadnout cenu jakéhokoliv aktiva, které se nachází na historickém vrcholu, je velmi obtížné. Technická analýza nám zde příliš nepomůže. Pokročilejší indikátory naznačují, že cena zlata by mohla dosáhnout teoretického maxima na úrovni 2720 dolarů. Tato hodnota však vychází pouze z matematického modelu, nikoliv z historických zkušeností. Po očištění o inflaci se skutečné maximální hodnoty zlata pohybují kolem 2743 dolarů. I tuto hodnotu může zlato lehce překonat, což by znamenalo, že se stane nejdražším v novodobé historii. Za touto hranicí leží už jen psychologická úroveň 3000 dolarů.

Pokud by zlato tuto hranici v blízké době překonalo, jistě by se dostalo na první stránky všech deníků, což by uměle ještě více podpořilo poptávku po žlutém kovu. Nejde ani tak o to, kdy zlato této hodnoty dosáhne, ale jaké podmínky musí být splněny, aby jeho růst nadále pokračoval. Vývoj ceny zlata od začátku roku foto: tradingview.com

Podmínky dalšího růstu

Jakmile bude některá z těchto podmínek porušena, možná se přiblíží nejlepší okamžik pro prodej zlata. První podmínkou je slábnoucí dolar. Pro sledování vývoje dolaru slouží tzv. dolarový index DXY, což je měnový index měřící sílu amerického dolaru vůči koši hlavních světových měn. Index DXY má nyní zřetelně sestupnou tendenci.

Druhou podmínkou je zachování současného trendu uvolňování měnové politiky. Další pokles sazeb amerického Fedu by dal ceně zlata silný impulz. Pokud by se k tomu přidal i pokles výnosů amerických státních dluhopisů, cena zlata by měla potenciál nadále růst.

Poslední podmínkou je samozřejmě geopolitické napětí ve světě. Nyní se zdá, že mír na Ukrajině i na Blízkém východě je daleko, ale každá válka jednou skončí mírovou smlouvou. Vyhlídky na její uzavření by mohly zastavit silný růstový trend zlata.

Matěj Široký