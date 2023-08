Poradna: Jak mám postupovat u svého důchodu?

Narodila jste se v roce 1963 a vychovala jste dvě děti, takže Váš řádný důchodový věk je 64 let a 8 měsíců (dle přílohy zákona č. 155/1995 Sb.). Dle aktuálně platné legislativy jste mohla odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, tj. 7. 6. 2023. Připravované legislativní změny, které jsou stále v legislativním procesu (schvaluje je nyní Senát), počítají s tím, že bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Definitivně nebylo k dnešnímu dni nic schválené, bude záležet na konečné legislativní úpravě publikované ve Sbírce zákonů.

Posuzování doby souběhu činností

V případě souběhu více dob pojištění se uplatní ta doba, která je pro žadatele o starobní důchod výhodnější, postupuje se dle § 14 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Není nejlepší důchodové datum pro všechny

Zdali odejít do předčasného důchodu s výplatou nebo do předčasného důchodu bez výplaty nebo si požádat až o řádný starobní důchod v budoucnu ke dni dosažení řádného důchodového věku to závisí na řadě faktorů, neexistuje univerzální jednotné nejlepší důchodové datum. Každý žadatel o starobní důchod zvažuje svoji zdravotní, pracovní, majetkovou, příjmovou a rodinnou situaci.

Přiznání důchodu do srpna

V případě, že budete mít do konce srpna, tedy před plánovanou účinností legislativních změn od září, přiznán předčasný důchod s výplatou nebo předčasný důchod bez výplaty, tak si zajistíte aktuálně platné legislativní podmínky. Při přiznání předčasného důchodu s výplatou by Vám byl tento přiznaný předčasný důchod již vyplácen na účet. Při přiznání předčasného důchodu bez výplaty byste prozatím důchod nepobírala a výdělečnou činností byste si následně zvyšovala dobu pojištění a snižovala krácení za předčasnost. Uvolněný předčasný důchod ke zvolenému datu v budoucnu by byl následně vyšší.

Získání času na rozmyšlenou

V případě, že ještě nejste definitivně rozhodnuta, tak můžete vyplnit a podat tiskopis "Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění". Využitím tohoto tiskopisu získáte čas šest měsíců na rozhodnutí. Výpočtová formule důchodu pro rok 2024 bude známá až koncem září 2023, proto nyní nelze jednoznačně finančně porovnávat jednotlivé důchodové varianty. Při podání výše uvedeného tiskopisu není podána žádost o důchod, ale získá se právě čas na rozhodnutí. Využívá se v situaci, kdy nelze dvě důchodové varianty v daný okamžik jednoznačně porovnat. Během těchto šesti měsíců je možné zvolit vybrané datum či této možnosti vůbec nevyužít, když se během šesti měsíců nepodá žádost, tak jednoduše tato možnost padá.

Petr Gola