Poradna: Můžu již odejít do předčasného důchodu?

Narodila jste se v roce 1964 a vychovala jste dvě děti, takže dle přílohy zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je Váš řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce. Dle stále platné legislativy můžete nejdříve do předčasného důchodu odejít v 60 letech. Zákonné změny v legislativním procesu počítají s tím, že bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Nesplňujete věkovou podmínku

Předčasný důchod s výplatou nebo bez výplaty Vám nemůže být nyní v srpnu přiznán, neboť nedosáhnete požadovaného věku pro odchod do předčasného důchodu. O starobní důchod (řádný i předčasný) je možné si požádat 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu. Důchod nemůže být přiznán před dosažením požadovaného věku. Výpočet důchodu a důchodové nároky se provedou dle legislativy platné k datu přiznání důchodu.

Důchodové rozhodnutí je individuální záležitostí

Při důchodovém rozhodnutí, kdy máte následně odejít do důchodu, je vhodné zohlednit Vaši pracovní, zdravotní, majetkovou, příjmovou a rodinnou situaci. Neexistuje univerzální nejlepší datum odchodu do důchodu, neboť žadatelé o důchod zohledňují i jiné aspekty než měsíční částku státního důchodu. Vzhledem k plánovaným očekávaným změnám zpřísňující odchod do předčasného důchodu (vyšší krácení za předčasnost a omezení valorizace až do dosažení řádného důchodového věku) bude vhodné případný odchod do předčasného důchodu důkladně promyslet.

Petr Gola