Poradna: Předčasný důchod bez výplaty a nepočítání příjmů v příštích letech

Barbora: Chci si požádat o předčasný důchod bez výplaty, ale bylo mi sděleno, že se mi nebudou počítat příjmy z let 2023, 2024 a 2025. Právě v roce 2025 dosáhnu normálního důchodového věku. Tak teď nevím, jak se rozhodnout, zdali nepočkat do roku 2025.

V případě, že budete mít datum přiznání předčasného důchodu bez výplaty do konce srpna, tedy za stávajících legislativních podmínek, potom se použije aktuálně platná výpočtová formule důchodu, která je výhodná (v roce 2022 však byla ještě výhodnější). Výdělečnou činností si následně budete smazávat krácení za předčasnost a zvyšovat dobu pojištění.

Při přiznání předčasného důchodu bez výplaty a následné výdělečné činnosti, ze které bude odváděno sociální pojištění, až do dosažení řádného důchodového věku, na tom zjednodušeně řečeno budete, jako byste odešla do řádného starobního důchodu, ale za současných podmínek. Osobní vyměřovací základ bude vypočítán z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022.

Porovnání s příštími roky

Jednoznačně porovnat tento krok s výpočtovou formulí důchodu v roce 2025 v tuto chvíli nelze, neboť není v tuto chvíli známá výpočtová formule důchodu v roce 2025. Podklady pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 budou známé až koncem září 2023. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se osobní vyměřovací základ vypočítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2024.

Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za rozhodné období.

Změna rozhodnutí na předčasný důchod s výplatou

V případě, že byste během následujících měsíců potřebovala odejít do předčasného důchodu s výplatou, potom je výhodnější přiznání předčasného důchodu bez výplaty do konce srpna, neboť od září má být vyšší krácení předčasných důchodů a má být omezena valorizace předčasných důchodů do dosažení řádného důchodového věku.

Pokud budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak nyní nelze provést jednoznačné finanční porovnání z výše uvedených důvodů.

Petr Gola