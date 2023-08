Poradna: Důchodová nejistota

Irena: Narodila jsem se 5. 11. 1963 a vychovala jedno dítě. Pracuji od 18 let. Kdy mohu žádat o předčasný důchod? Mohla bych mít důchod ještě teď v srpnu před změnami?

Narodila jste se v roce 1963 a vychovala jste jedno dítě, takže Váš řádný důchodový věk je 64 let a 8 měsíců.

Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Zákonné změny, které nyní schvaluje Senát, však počítají s tím, že budete moci odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Nová zákonná úprava by měla platit od září. Definitivně však k dnešnímu dni zákonné změny neprošly celým legislativním procesem, bude záležet na znění vyhlášené ve Sbírce zákonů.

Složitá situace

Doporučuji Vám tedy v příštích dnech sledovat legislativní vývoj. Bohužel lidé, kteří dosáhnou na podzim 60 let a chtějí odejít co nejdříve do předčasného důchodu, jsou nyní v nejistotě ohledně svého rozhodnutí.

Nemožnost přiznání důchodu do konce srpna

Do konce srpna, tedy za stávajících podmínek, Vám nemůže být přiznán předčasný důchod s výplatou ani předčasný důchod bez výplaty (v srpnu nedosáhnete 60 let). Ani předčasný důchod bez výplaty nemůže být přiznán dříve než je dosaženo požadovaného zákonného věku.

S čím počítat po důchodových změnách

Na doplnění uvádím, že při odchodu do předčasného důchodu příliš brzy je nutné počítat se značným krácením za předčasnost. Měsíční částka předčasného důchodu je v těchto případech mnohdy nižší, než žadatelé o předčasní důchod očekávají. Od září mají být navíc předčasné důchody ještě více znevýhodněny, neboť má být vyšší krácení za předčasnost a má být omezena valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod bude tedy ještě méně výhodný. I po zpřísnění legislativních podmínek bude pro některé občany z pracovních, zdravotních a rodinných důvodů předčasný důchod nutností.

Petr Gola