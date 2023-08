Poradna: Rozhodování ohledně předčasného důchodu bez výplaty

Narodila jste se v roce 1964 a vychovala 4 děti, takže dle zaslaných informací je Váš řádný důchodový věk 62 let a 8 měsíců. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve ve věku 59 let a 8 měsíců (o tři roky dříve). Již dle aktuálně platné legislativy platí, že kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let, tak může odejít do předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty) nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Rozhoduje datum přiznání, nikoliv datum žádosti

Nejdříve tedy můžete mít přiznaný předčasný důchod s výplatou nebo předčasný důchod bez výplaty od 12. 12. 2023 – o tři roky dříve než dosáhnete řádného důchodového věku. O předčasný důchod s výplatou i o předčasný důchod bez výplaty je možné požádat 4 měsíce dopředu. Pro výpočet důchodu a důchodové podmínky je však rozhodující datum přiznání a nikoliv datum podání žádosti.

Žádost o důchod v srpnu

Podáním žádosti v srpnu si tedy nezajistíte aktuálně platnou výpočtovou formuli starobního důchodu, protože v srpnu Vám nemůže být přiznán ani předčasný důchod s výplatou ani předčasný důchod bez výplaty.

Petr Gola