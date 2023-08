Poradna: Mám si zažádat ještě v srpnu o předčasný důchod bez výplaty?

Alice: Jsem narozena 27. 8. 1963 a mám dvě děti. Ihned po škole pracuji a to i nyní. Ráda bych odešla za necelé dva roky do předčasného důchodu. Můžete mi poradit, co je pro mě výhodné? Mám žádat ještě teď do konce srpna? Mám si vyřídit předčasný důchod bez výplaty? Nebo raději počkat?

Narodila jste se v roce 1963 a vychovala jste dvě děti, takže Váš řádný důchodový věk je 63 let a 8 měsíců. Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Věku 60 let dosáhnete před plánovanými zákonnými změnami, takže si můžete nechat přiznat předčasný důchod s výplatou nebo bez výplaty ve věku 60 let dle aktuálně platné legislativy.

Výpočet důchodu v roce 2025

Výpočtová formule starobního důchodu pro rok 2025 není v tuto chvíli známá, nejsou k dispozici ani potřebné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 (budou k dispozici koncem září 2023). Z tohoto důvodu nelze provádět jednoznačná finanční porovnání s rokem 2025. Když však budete mít přiznán předčasný důchodce bez výplaty ještě za stávajících podmínek, tak si "zafixujete" aktuálně platnou výpočtovou formuli, která je výhodná. V roce 2022 však byla výpočtová formule ještě výhodnější.

Podmínky předčasného důchodu bez výplaty

V případě přiznání předčasného důchodu bez výplaty si následnou výdělečnou činností, ze které budete odvádět sociální pojištění, budete zvyšovat dobu pojištění a snižovat krácení za předčasnost.

Změna rozhodnutí na předčasný důchod s výplatou

Na doplnění uvádím, že v případě, že byste během příštích měsíců změnila názor a z různých důvodů začala preferovat předčasný důchod s výplatou, potom by bylo pro Vás přiznání předčasného důchodu bez výplaty za stávajících podmínek výhodnější, neboť by se následně uvolnil předčasný důchod s výplatou dle aktuální výpočtové formule. Od účinnosti legislativních změn budou předčasné důchody s výplatou méně výhodné, neboť bude vyšší krácení za předčasnost a bude omezena valorizace do dosažení řádného důchodového věku.

Petr Gola